Зеленский выдвинул жесткое условие для проведения выборов в Украине: детали

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что главный приоритет для государства сегодня — как можно быстрее завершить войну с Россией, не допустив при этом внутреннего раскола из-за политических процессов. Об этом он заявил во время беседы с журналистами.

"Я был бы рад, если бы выборы уже состоялись. Чтобы закрыть эту тему. Она не приносит ничего полезного, только усиливает политическую суету, вызывает лозунги и появление плакатов", — сказал глава государства.

По словам Зеленского, в нынешней ситуации необходимо избежать дестабилизации общества из-за избирательных процессов.

"Главное, чтобы мне разрешили завершить войну, а не разорвали страну политическими спорами до этого. Это единственная просьба ко всем желающим", — добавил президент.

Между тем, международная поддержка демократического процесса в Украине продолжается. Как сообщает издание Express, Великобритания подтвердила свою готовность поддержать Украину в проведении первых национальных выборов после войны. В этих целях избирательные комиссии обеих стран подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на обмен опытом и укрепление избирательной системы.

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что новое соглашение станет основанием для улучшения стандартов проведения выборов, а также противодействия информационным угрозам. Среди ключевых направлений сотрудничества — борьба с дезинформацией и организация голосования для украинцев за границей, которых, по официальным оценкам, сейчас миллионы.

