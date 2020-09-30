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Зеленский ввел в Украине новый праздник

Праздновать его мы будем в первое воскресенье октября

30 сентября 2020, 23:34 comments810
Автор:

Владимир Лавский

Президент Украины Владимир Зеленским указом №417 ввел в Украине новый праздник — День территориальной обороны. Об этом сообщает официальный сайт Офиса президента.

Зеленский ввел в Украине новый праздник

Данный праздник будет отмечаться в первое воскресенье октября, как и День учителя.

"На данный момент, я бы даже сказал по состоянию на сегодня, главная цель Украины — добиться мира на Донбассе и сохранить целостность Украины. Поверьте, во время каждой встречи с международными партнерами мы обсуждаем именно эти основные направления. Мы и дальше будем делать все, чтобы оборонять нашу Украину от оккупантов", — заявил президент Украины. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине появится еще один праздник.

В Украине 25 сентября теперь будут отмечать новый праздник – День виноградаря и винодела. Как говорится в указе на сайте Офиса президента, эту дату украинцы будут отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября. Зеленский добавил, что это как раз тот случай "экономического национализма".



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