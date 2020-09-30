Зеленский ввел в Украине новый праздник

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Владимир Лавский
Президент Украины Владимир Зеленским указом №417 ввел в Украине новый праздник — День территориальной обороны. Об этом сообщает официальный сайт Офиса президента.
Данный праздник будет отмечаться в первое воскресенье октября, как и День учителя.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине появится еще один праздник.
В Украине 25 сентября теперь будут отмечать новый праздник – День виноградаря и винодела. Как говорится в указе на сайте Офиса президента, эту дату украинцы будут отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября. Зеленский добавил, что это как раз тот случай "экономического национализма".
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