logo

BTC/USD

34810.99

ETH/USD

1827.63

LTC/USD

69.18

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Зеленский все-таки собирается в Израиль: посол раскрыл подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский все-таки собирается в Израиль: посол раскрыл подробности

Представитель Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что верит в эту возможность

сегодня, 15:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на боевые действия между израильской армией ЦАХАЛ и боевиками ХАМАС, может "скоро" приехать с визитом в Израиль. Украинский лидер является желанным гостем в Иерусалиме, хотя официальная дата визита пока не согласована. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский для Ynet.

Зеленский все-таки собирается в Израиль: посол раскрыл подробности

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Дипломат опроверг слухи о том, что Израиль "не ждет" Зеленского в связи с боевыми действиями в секторе Газа. Президенту Украины не давали таких сигналов, поскольку Киев еще не делал запрос на официальный визит президента.


"В Украину были отправлены сообщения о том, что он может приехать в Израиль в любое время и я верю, что он прибудет в ближайшее время". — отметил посол. 

Дипломат высказал слова надежды, что визит Владимира Зеленского "состоится".                                                                                                              

Читайте также на портале "Комментарии" — спустя три недели после нападения ХАМАС на Израиль, армия последнего (ЦАХАЛ) заявила о расширении наземной операции в секторе Газа. Такое решения якобы принято после того, как переговоры об освобождении заложников зашли в тупик. Как события в этом конфликте могут развиваться дальше? Что это значит в ракурсе российско-украинского войны и собственно глобального противостояния, которое, похоже, накрывает мир? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Израиль идет в наступление: в ЦАХАЛ сделали новое заявление.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ynetnews.com/article/s1mlzlnfp
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!