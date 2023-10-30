Зеленский все-таки собирается в Израиль: посол раскрыл подробности

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на боевые действия между израильской армией ЦАХАЛ и боевиками ХАМАС, может "скоро" приехать с визитом в Израиль. Украинский лидер является желанным гостем в Иерусалиме, хотя официальная дата визита пока не согласована. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский для Ynet.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Дипломат опроверг слухи о том, что Израиль "не ждет" Зеленского в связи с боевыми действиями в секторе Газа. Президенту Украины не давали таких сигналов, поскольку Киев еще не делал запрос на официальный визит президента.
Дипломат высказал слова надежды, что визит Владимира Зеленского "состоится".
Читайте также на портале "Комментарии" — спустя три недели после нападения ХАМАС на Израиль, армия последнего (ЦАХАЛ) заявила о расширении наземной операции в секторе Газа. Такое решения якобы принято после того, как переговоры об освобождении заложников зашли в тупик. Как события в этом конфликте могут развиваться дальше? Что это значит в ракурсе российско-украинского войны и собственно глобального противостояния, которое, похоже, накрывает мир? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – Израиль идет в наступление: в ЦАХАЛ сделали новое заявление.
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