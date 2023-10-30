Зеленский все-таки собирается в Израиль: посол раскрыл подробности

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на боевые действия между израильской армией ЦАХАЛ и боевиками ХАМАС, может "скоро" приехать с визитом в Израиль. Украинский лидер является желанным гостем в Иерусалиме, хотя официальная дата визита пока не согласована. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский для Ynet.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Дипломат опроверг слухи о том, что Израиль "не ждет" Зеленского в связи с боевыми действиями в секторе Газа. Президенту Украины не давали таких сигналов, поскольку Киев еще не делал запрос на официальный визит президента.

"В Украину были отправлены сообщения о том, что он может приехать в Израиль в любое время и я верю, что он прибудет в ближайшее время". — отметил посол.

Дипломат высказал слова надежды, что визит Владимира Зеленского "состоится".

Читайте также на портале "Комментарии" — спустя три недели после нападения ХАМАС на Израиль, армия последнего (ЦАХАЛ) заявила о расширении наземной операции в секторе Газа. Такое решения якобы принято после того, как переговоры об освобождении заложников зашли в тупик. Как события в этом конфликте могут развиваться дальше? Что это значит в ракурсе российско-украинского войны и собственно глобального противостояния, которое, похоже, накрывает мир? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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