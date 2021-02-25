Зеленский vs Коломойский: чем закончится охота на топ-менеджмент ПриватБанка

Высший антикоррупционный суд на 60 дней отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 52 млн 210 тыс. грн первого экс-заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко, которого подозревают в растрате 136,89 млн грн. И, как известно, он уже вышел под залог. Почему именно сейчас началась охота на топ-менеджмент ПриватБанка? Чем закончится новый виток расследования? Ждать ли реальных приговоров или очередных договоренностей? Ответы на эти вопросы дали "Комментариям" эксперты.

Коллаж - Д. Романюк/Comments.ua

Всё явно происходит под давлением извне, а именно – из США

По словам заместителя директора Украинского института политики Кирилла Молчанова, многие эксперты предупреждали, что рано или поздно Зеленский с Коломойским "побьют горшки". И в последнее время этот бой всё более громкий. Тут вам и "антиколомойский" закон, и удар по Дубинскому, и "принуждение к миру" (в рамках голосования группы Коломойского за Витренко) в виде задержания топ-менеджера ПриватБанка.

"Всё явно происходит под давлением извне, а именно – из США. Зеленский пошел в атаку на Коломойского, на человека, который, по сути, помог ему прийти к власти. Понятно, что делом по ПриватБанку будут бить именно по Игорю Валерьевичу. И дело это вполне могут довести до конца – суда и приговора, — прогнозирует Кирилл Молчанов. – Не обязательно на скамье окажется сам Коломойский. Но обязательно пострадает его бизнес. Влияние же его уже пострадало".

Эксперт считает, что будет продолжаться деолигархизация Украины в интересах внешних игроков.

"Они заинтересованы, чтобы уничтожить в Украине национальный капитал, заведя свой — транснациональный. Если Коломойский думал, что его это обойдет, то он крупно ошибался, — подчеркивает Кирилл Молчанов. — Более того — в США вскоре могут огласить приговор по делам, связанным с отмыванием денег через счета подставных компаний в кипрском офисе ПриватБанка и с покупкой недвижимости в ряде Штатов. Среди фигурантов — Коломойский. Так что его судьба – на волоске. Не факт, что Зеленский выдаст Коломойского Америке. Но за пределы Украины он уже вряд ли когда-нибудь выедет".

Цель — поставить перед президентом по стойке "смирно" тех, кто реально влияет на политические процессы в стране

Зеленский готовится к возможным досрочным выборам в Раду и президентским. С этим, по мнению замдиректора Украинского центра социальной аналитики Валерия Песецкого, связаны все последние действия Офиса президента и силовиков. В том числе – задержание и арест Яценко из ПриватБанка.

"Не имея уже электоральных инструментов для эффективного проведения кампаний, президент пытается создать силовые, внесудебные, которые должны сделать договороспособными украинскую политическую и бизнес-элиту — на условиях Зеленского. Санкции против Медведчука и его окружения, арест топа ПриватБанка и правой руки Коломойского — Яценко – это звенья одной цепи. Цель — поставить перед президентом по стойке "смирно" тех, кто реально влияет на политические процессы в стране. Если следующим станет Порошенко, то это будет гарантированным подтверждением моей версии о создании нового консенсуса элит вокруг Зеленского на его условиях. Угроза внесудебного отъема активов и собственности будет главным козырем президента", — считает Валерий Песецкий.

По его словам, арест же Яценко, точно так же, как санкции против Козака — пробный шар, который с одной стороны является сигналом шефу Яценко (Коломойскому), как Козак был сигналом Медведчуку. С другой — возможность власти просмотреть линию защиты. С тем, чтобы учесть всё, когда за Коломойского возьмутся всерьез.

"Закончится ли это очередным договорняком или госпереворотом — пятьдесят на пятьдесят. Хотя, скорее — второе. Даже если элита заключит некий пакт с Зеленским, то лишь для того, чтобы иметь время на подготовку его свержения, — размышляет Валерий Песецкий. — Никто не захочет жить под угрозой экспроприации собственности по "настроению" президента. С учетом того, что Зеленский и его слуги имеют сегодня реальный рейтинг на уровне 15%, а недовольство "снизу" продолжает нарастать, отставка Зеленского по инициативе его могущественных врагов — дело техники. Хотя, кроме этого, "заговорщикам" нужно будет также определиться с кандидатом на смену нынешнему главе государства. И всё же, я считаю, что Зеленский — политический "труп" и свою каденцию не досидит. Как президент – так точно. "Наследил" он в нарушениях закона очень серьезно. И оснований для его уголовного преследования будет более чем предостаточно".

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, как олигархи делят украинскую электроэнергию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!