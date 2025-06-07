Зеленский вновь хочет встречи с Трампом: какой план есть у Киева

На Банковой рассчитывают, что дипломатам удастся организовать встречу Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы семи 15-17 июня. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава ОП рассказал, что визит в США украинской делегации во главе с первым вице-премьером Юлией Свириденко имел целью, в том числе, подготовку возможной встречи Зеленского и Трампа во время саммита Группы семи в Канаде.

"Наш визит был подготовкой в том числе к, я думаю, встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Трампом на полях встречи G7 в Канаде, которая состоится уже через 10 дней. Это был один из важных шагов подготовки этого разговора", – сказал Андрей Ермак.

Предыдущая короткая встреча Зеленского и Трампа состоялась в Ватикане 26 апреля, когда десятки мировых лидеров прибыли, чтобы принять участие в прощальной церемонии на похоронах Папы Римского Франциска.

Также Ермак рассказал, что украинская делегация встретилась примерно с половиной членов Сената и главами ключевых комитетов обеих палат Конгресса США, объясняя позицию Украины по войне и санкциям против РФ.

По информации Ермака, в Конгрессе "есть четкое понимание" необходимости поддержки Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация президента США Дональда Трампа ведет закрытые переговоры с сенаторами по ослаблению законопроекта о санкциях против России, инициированного сенатором Линдси Грэмом. Законопроект предусматривает введение 500%-й пошлины на импорт из стран, поддерживающих торговые отношения с Россией, а также санкции против ключевых российских чиновников и секторов экономики.

Белый дом стремится изменить формулировку законопроекта с обязательного "должен" на мягче "может", что позволит президенту иметь больше свободы действий в вопросах внешней политики. Эти изменения могут снизить эффективность документа, но дают администрации Трампа больше контроля над санкциями.



