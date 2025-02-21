Зеленский сделал обнадеживающее заявление после встречи с Келлогом

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил после разговора со спецпосланником президента США Китом Келлогом, что эта встреча "восстанавливает надежду". Как передает портал "Комментарии", свое заявление Владимир Зеленский сделал во время видеообращения к украинскому народу.

Владимир Зеленский и Кит Келлог. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Генерал Келлог – встреча, которая восстанавливает надежду, нам нужны сильные соглашения с Америкой – соглашения, которые действительно сработают. Я поручил работать быстро и очень-очень взвешенно. Экономика и безопасность всегда должны идти рядом, и детали соглашений имеют значение: чем лучше прописаны детали, тем больше результат", – отметил президент.

Он проинформировал, что обсудил с генералом Келлогом фронт, необходимость освободить всех наших пленных, которые удерживает Россия. А также необходимость надежной и четкой системы гарантий безопасности, чтобы война больше не вернулась, и чтобы россияне не ломали жизни.

Владимир Зеленский подчеркнул, мир нужен всем: Украине, Европе, Америке – всем в мире.

Ранее Зеленский назвал встречу со спецпосланником президента США Китом Келлогом "хорошим разговором", во время которого речь шла о ситуации на фронте, гарантиях безопасности для Украины и соглашении по редкоземельным ископаемым.

Читайте также на портале "Комментарии" — спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"По просьбе американской стороны формат мероприятия — протокольная съемка. Заявления, вопросы и ответы не предусмотрены", — рассказал представитель президента Украины Сергей Никифоров.



