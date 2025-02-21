logo

BTC/USD

98431.71

ETH/USD

2800.75

LTC/USD

135.24

USD/UAH

41.83

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Зеленский сделал обнадеживающее заявление после встречи с Келлогом
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский сделал обнадеживающее заявление после встречи с Келлогом

Президент заявил, что встреча с Келлогом "восстанавливает надежду"

сегодня, 06:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил после разговора со спецпосланником президента США Китом Келлогом, что эта встреча "восстанавливает надежду". Как передает портал "Комментарии", свое заявление Владимир Зеленский сделал во время видеообращения к украинскому народу. 

Зеленский сделал обнадеживающее заявление после встречи с Келлогом

Владимир Зеленский и Кит Келлог. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Генерал Келлог – встреча, которая восстанавливает надежду, нам нужны сильные соглашения с Америкой – соглашения, которые действительно сработают. Я поручил работать быстро и очень-очень взвешенно. Экономика и безопасность всегда должны идти рядом, и детали соглашений имеют значение: чем лучше прописаны детали, тем больше результат", – отметил президент.

Он проинформировал, что обсудил с генералом Келлогом фронт, необходимость освободить всех наших пленных, которые удерживает Россия. А также необходимость надежной и четкой системы гарантий безопасности, чтобы война больше не вернулась, и чтобы россияне не ломали жизни.

Владимир Зеленский подчеркнул, мир нужен всем: Украине, Европе, Америке – всем в мире.

Ранее Зеленский назвал встречу со спецпосланником президента США Китом Келлогом "хорошим разговором", во время которого речь шла о ситуации на фронте, гарантиях безопасности для Украины и соглашении по редкоземельным ископаемым.

Читайте также на портале "Комментарии" — спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"По просьбе американской стороны формат мероприятия — протокольная съемка. Заявления, вопросы и ответы не предусмотрены", — рассказал представитель президента Украины Сергей Никифоров.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости