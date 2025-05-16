Зеленский сделал ход на опережение: назван решающий момент переговоров в Стамбуле

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Клименко Елена
Переговоры в Стамбуле не принесли Украине никаких стратегических результатов, однако президент Владимир Зеленский сделал неожиданный шаг, ставший неожиданностью как для Дональда Трампа, так и для Владимира Путина и всей Европы. Об этом заявил политолог и экономический эксперт Тарас Загородний.
Фото: из открытых источников
Впрочем, Зеленский сделал политически мощный ход публично объявил о готовности к прямым переговорам с Путиным. Как подчеркнул Загородний, украинский президент фактически навязал повестку дня Кремлю, понимая, что лично Путин в Турцию не прибудет.
Между тем, Кремль пытается представить переговоры как логическое продолжение замороженного "мирного процесса", ответственность за срыв которого возлагает на Украину. Такой нарратив активно продвигает Владимир Мединский — давний пресс-секретарь путинской линии.
После того как Москва направила в Стамбул делегацию более низкого уровня, надежды на перемирие существенно снизились. Центр внимания постепенно смещается в Соединенные Штаты, где обсуждаются новые ограничения против России, направленные на то, чтобы вынудить Путина вернуться к реальным переговорам.
В ответ Зеленский подписал Указ №306/2025, которым официально создана украинская делегация для участия в переговорах, призванных достичь справедливого и продолжительного мира.
Как уже писал портал "Комментарии", представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет участвовать в переговорах в Стамбуле, куда прибыл президент Украины Владимир Зеленский для прямых переговоров с российским диктатором.
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