Переговоры в Стамбуле не принесли Украине никаких стратегических результатов, однако президент Владимир Зеленский сделал неожиданный шаг, ставший неожиданностью как для Дональда Трампа, так и для Владимира Путина и всей Европы. Об этом заявил политолог и экономический эксперт Тарас Загородний.

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"После того как стало известно, что Россию будет представлять Владимир Мединский, стало ясно: серьезного прорыва на этих переговорах не будет", — считает аналитик.

Впрочем, Зеленский сделал политически мощный ход публично объявил о готовности к прямым переговорам с Путиным. Как подчеркнул Загородний, украинский президент фактически навязал повестку дня Кремлю, понимая, что лично Путин в Турцию не прибудет.

"Теперь Зеленский может апеллировать к международным партнерам и давить на них с требованием ввести настоящие, "адские санкции". У него есть все основания спросить: готов ли Запад действовать, или снова лишь ограничится риторикой?", — отметил эксперт.

Между тем, Кремль пытается представить переговоры как логическое продолжение замороженного "мирного процесса", ответственность за срыв которого возлагает на Украину. Такой нарратив активно продвигает Владимир Мединский — давний пресс-секретарь путинской линии.

После того как Москва направила в Стамбул делегацию более низкого уровня, надежды на перемирие существенно снизились. Центр внимания постепенно смещается в Соединенные Штаты, где обсуждаются новые ограничения против России, направленные на то, чтобы вынудить Путина вернуться к реальным переговорам.

В ответ Зеленский подписал Указ №306/2025, которым официально создана украинская делегация для участия в переговорах, призванных достичь справедливого и продолжительного мира.

Как уже писал портал "Комментарии", представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет участвовать в переговорах в Стамбуле, куда прибыл президент Украины Владимир Зеленский для прямых переговоров с российским диктатором.