Зеленский рассказал о желании Трампа заморозить войну

Глава украинского государства Владимир Зеленский высказал свою позицию о желании новоизбранного президента США Дональда Трампа заморозить войну. Как передает портал "Комментарии", свое мнение украинский лидер высказал в начале переговоров с лидером немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем в Киеве.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, что очень важно на постоянной основе общаться с американской стороной и важно разрабатывать будущие шаги вместе с европейцами.

"Когда мы говорим о заморозке конфликта, если между нами, то мы об этом говорили. Я сказал: что мы более, чем кто-то в мире хотим завершения войны, и безусловно, дипломатически завершение войны принесет больше сохранения жизней, и мы хотим этого", — сказал президент.

При этом, глава государства сообщил, о чем подчеркивал в Париже во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Трампом.

"Прежде всего вы увидите – Путин не хочет завершения этой войны. Поэтому, его надо заставить. Заставить можно только, если Украина сильна. Украина сильна перед любой дипломатией — это сильная на поле боя армия, это пакеты с оружием и тому подобное. Это дальнобойные системы, безусловно и ATACMS, и Taurus, и Storm Shadow и Scalp — все это нам очень сильно нужно", — подчеркнул Зеленский.

При этом он подчеркнул, что Украине крайне важно получить надежные гарантии безопасности, ведь Киев сегодня не может присоединиться к НАТО, но вполне мог бы получить приглашение на членство в Альянс.

По словам президента, он намерен обсудить это во время ближайшего телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

Читайте также на портале "Комментарии" — у российского диктатора Владимира Путина есть устойчивая позиция по отношению к Украине. Поэтому новой администрации США не останется ничего другого, кроме того, чтобы ее просто сломать, передав Украине много высокотехнологичного оружия. Кроме того, придется существенно увеличить для России груз санкций. санкции в экономику РФ. Такое мнение в интервью "24 каналу" высказал конгрессмен-республиканец, член Комитета Палаты представителей США по вопросам Вооруженных сил Дон Бэйкон.



