Зеленский рассказал о желании Трампа заморозить войну

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский высказал свою позицию о желании новоизбранного президента США Дональда Трампа заморозить войну. Как передает портал "Комментарии", свое мнение украинский лидер высказал в начале переговоров с лидером немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем в Киеве.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото - сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский отметил, что очень важно на постоянной основе общаться с американской стороной и важно разрабатывать будущие шаги вместе с европейцами.
При этом, глава государства сообщил, о чем подчеркивал в Париже во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Трампом.
При этом он подчеркнул, что Украине крайне важно получить надежные гарантии безопасности, ведь Киев сегодня не может присоединиться к НАТО, но вполне мог бы получить приглашение на членство в Альянс.
По словам президента, он намерен обсудить это во время ближайшего телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.
Читайте также на портале "Комментарии" — у российского диктатора Владимира Путина есть устойчивая позиция по отношению к Украине. Поэтому новой администрации США не останется ничего другого, кроме того, чтобы ее просто сломать, передав Украине много высокотехнологичного оружия. Кроме того, придется существенно увеличить для России груз санкций. санкции в экономику РФ. Такое мнение в интервью "24 каналу" высказал конгрессмен-республиканец, член Комитета Палаты представителей США по вопросам Вооруженных сил Дон Бэйкон.
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