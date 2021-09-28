Зеленский провел переговоры с представителями Facebook: о чем говорили

В понедельник, 27 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с представителями компании Facebook. б этом сообщили в Офисе президента. На онлайновой встрече присутствовали главная операционная директор компании Facebook Шерил Сэндберг и вице-президент Facebook Ник Клегг. Со стороны Украины — вицепремьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, председатель Офиса президента Андрей Ермак и президент Владимир Зеленский. Президент поднял вопрос борьбы с российской дезинформацией и рассказал о вкладе Украины.

Facebook - фото из открытых источников

Клегг в свою очередь сообщил, что благодаря оперативной работе компании было сорвано 150 операций, касающиеся распространения дезинформации о пандемии COVID-19 и прекращена деятельность 18 сетей, которые влияли на общественное мнение.

Зеленский также ознакомил Сэндберг и Клегга с использованием цифровизации. Он пригласил представителей Facebook посетить "Действие. Саммит ", который состоится в Киеве 29 ноября, и предложил рассмотреть возможность открытия офиса компании Facebook в Украине.

Напомним, в соцсети Facebook заблокировали название любимого туристического места в Великобритании. В компании говорят, что название слишком непослушный, и ее алгоритмы даже классифицировали ее как "язык ненависти". Система социальных сетей вычеркнула любое упоминание о водный канал Cockshoot Dyke, название которого раньше никого не смущала. Об этом пишет The Sun. Стив Берджесс, администратор на странице "Любите Норфолк Бродс" в Facebook, сказал, что это произошло, когда одна из участниц написала, что она пришвартовалась вдоль отрезка, ведет к Cockshoot Broad. Он был немедленно удален благодаря сочетанию слов "петух, стрелять и дайка". В Facebook заявили, что причиной является "насилие и сексуальное содержание". 61-летний Стив Берджесс сказал: "Они собрали два и два вместе и получили 58. Вы должны смеяться. Ирония самом деле в том, что пользователи ежедневно видят так много неприличного, насильственного или сексуального, но никто и ничего с этим не делает. Люди считали это смешным, говоря, что его следует называть "водным путем, который не будет назван".

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