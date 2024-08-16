Зеленский предложил ВР ратифицировать Римский устав: что от этого получит Украина

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект №11484 о приведении положений Уголовного кодекса Украины в соответствие с нормами Римского устава Международного уголовного суда, сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая.

Владимир Зеленский

"Украина ратифицирует Римский Устав Международного уголовного суда! Это важный шаг для нашего государства, поэтому президентом Украины представлены в Верховную Раду проекты закона "О ратификации Римского устава Международного уголовного суда и поправок к нему", — говорится в сообщении.

Мудрая объяснила значение ратификации Римского устава для наказания российских преступников.

"Благодаря привлечению Украины к МКС удастся увеличить эффективность работы МКС в отношении Украины, привлечь к ответственности за преступления, совершенные российскими гражданами на территории Украины. Фактически, мы будем вовлечены в работу ключевого мирового органа правосудия и будем иметь возможность влиять на приоритизацию нашего вопроса в нем", – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что ратификация Римского Устава Международного уголовного суда усугубит позицию Украины на международной арене и позволит получить лучшие возможности для преследования россиян за их преступления и защитить граждан Украины.

Соглашается с этим мнением нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, Римский устав – это международный договор, учредивший МКС, он определяет порядок работы суда, а также определяет какие преступления подпадают под его юрисдикцию.

Нардеп убежден, что ратификация Римского устава позволит Украине еще более эффективно наказывать россиян за их преступления.

"Выполним одно из ключевых евроинтеграционных требований. Пострадавшим от российских преступлений украинцам существенно упростит процесс получения доступа в Целевой фонд МКС. Соответственно и повысит шанс получения компенсации. Украина получит влияние и права в МКС. Поэтому мы сможем участвовать в выборах судей МКС и выдвигать своего кандидата", — подчеркнул Гончаренко.

По его словам, речь идет о важном документе, ратификация которого действительно очень нужна.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что МКС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова.



