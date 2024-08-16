Зеленский предложил ВР ратифицировать Римский устав: что от этого получит Украина

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект №11484 о приведении положений Уголовного кодекса Украины в соответствие с нормами Римского устава Международного уголовного суда, сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая.
Владимир Зеленский
Мудрая объяснила значение ратификации Римского устава для наказания российских преступников.
Кроме того, подчеркивается, что ратификация Римского Устава Международного уголовного суда усугубит позицию Украины на международной арене и позволит получить лучшие возможности для преследования россиян за их преступления и защитить граждан Украины.
Соглашается с этим мнением нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, Римский устав – это международный договор, учредивший МКС, он определяет порядок работы суда, а также определяет какие преступления подпадают под его юрисдикцию.
Нардеп убежден, что ратификация Римского устава позволит Украине еще более эффективно наказывать россиян за их преступления.
По его словам, речь идет о важном документе, ратификация которого действительно очень нужна.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что МКС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова.
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