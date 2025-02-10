Зеленский посетит Мюнхен: стало известно, где и как пройдут переговоры

Переговоры во время Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которую посетит президент Украины Владимир Зеленский, пройдут в кулуарах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Barron's".

Мюнхенская конференция по безопасности. Фото: из открытых источников

Отмечается, что MSC посетит и американская делегация, в которую войдут: вице-президент Соединенных Штатов Америки (США) Джей Ди Вэнс; государственный секретарь Марко Рубио; спецпредставитель США по вопросам украинско-российской войны Кит Келлог.

По словам главы MSC Кристофа Гойсена, ожидается, что Владимир Зеленский также посетит конференцию, что позволит провести потенциальные переговоры с представителями ключевых союзников Киева.

"Мы надеемся, что Мюнхен будет использован — и мы имеем признаки того, что он будет использован — для достижения прогресса по миру в Украине... Мы предполагаем, что переговоры будут проходить в кулуарах. Я оставлю открытым вопрос, будет ли объявлен план на конференции", — добавил Гойсен.

Стоит отметить, что Мюнхенская конференция по вопросам безопасности – это форум, на котором ежегодно поднимают вопросы международной безопасности. В этом году конференция будет проходить с 14 по 16 февраля. Ожидается, что ее посетят около 60 стран, 150 министров со всего мира, а также руководители международных организаций.

Как и отмечалось выше, MSC посетит и Кэллог. Ранее отдельные СМИ писали о том, что чиновник представитель план президента США Дональда Трампа по завершению полномасштабной войны в Украине, впрочем, позже Келлог лично это опроверг. Также известно, что спецпредставитель США после форума посетит и Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — на этой неделе состоится Мюнхенская конференция по безопасности, на которой планирует быть спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог и вице-президент США Дж. Д. Вэнс. На конференцию собирается и президент Украины Владимир Зеленский. Глава Администрации президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Зеленский возглавит украинскую делегацию, пишет издание Associated Press.



