Зеленский отменил важный тест для судей, потому что половина кандидатов не может его сдать

В Украине по меньшей мере половина судейских должностей остаются вакантными из-за "чрезвычайно сложных" тестов на IQ, которые должны сдавать кандидаты на эти должности. Отмена этих тестов является положительной инициативой, заявил председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко в эфире программы День.LIVE.

Украинские судьи (фото из открытых источников)

По словам Кравченко, есть случаи, когда конкурсные процедуры продолжаются 8-10 лет.

"Эти тесты, которые сейчас существуют, чрезвычайно сложные. Если мы проводим реформы, они должны быть четкими. У нас есть конкурсные процедуры, где судьи находятся в ожидании восемь-десять лет. Это привело к тому, что ни один судья в апелляционную инстанцию не назначен. О чем мы можем говорить, если у нас нет основного компонента? У нас есть большая проблема. Минимум половина судейских должностей вакантны", — отметил Кравченко.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", принятые Верховной Радой 20 ноября. Согласно новым нормам, для претендентов на должности в апелляционных судах и Высшем антикоррупционном суде отменяется тест на IQ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Рада отменяет IQ-тесты для судей . Судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) больше не будут сдавать тесты на IQ и знание истории Украины. Политический консультант Олег Постернак назвал такие изменения "логическим продолжением деградации ВАКС", который, по его словам, уже теряет свою независимость и превращается в типичный постсоветский суд.

Теперь ВАКС будет самостоятельно определять, нужно ли такое тестирование и каким оно должно быть. Эксперты предполагают, что тесты могут стать слишком упрощенными или вообще исчезнуть.