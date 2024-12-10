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Зеленский отменил важный тест для судей, потому что половина кандидатов не может его сдать

Некоторые конкурсы на должность судьи затянулись на годы, заявил Станислав Кравченко

сегодня, 19:50
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Лиля Воробьева

   В Украине по меньшей мере половина судейских должностей остаются вакантными из-за "чрезвычайно сложных" тестов на IQ, которые должны сдавать кандидаты на эти должности. Отмена этих тестов является положительной инициативой, заявил председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко в эфире программы День.LIVE.

Зеленский отменил важный тест для судей, потому что половина кандидатов не может его сдать

Украинские судьи (фото из открытых источников)

По словам Кравченко, есть случаи, когда конкурсные процедуры продолжаются 8-10 лет.

"Эти тесты, которые сейчас существуют, чрезвычайно сложные. Если мы проводим реформы, они должны быть четкими. У нас есть конкурсные процедуры, где судьи находятся в ожидании восемь-десять лет. Это привело к тому, что ни один судья в апелляционную инстанцию не назначен. О чем мы можем говорить, если у нас нет основного компонента? У нас есть большая проблема. Минимум половина судейских должностей вакантны", — отметил Кравченко.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", принятые Верховной Радой 20 ноября. Согласно новым нормам, для претендентов на должности в апелляционных судах и Высшем антикоррупционном суде отменяется тест на IQ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Рада отменяет IQ-тесты для судей .  Судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) больше не будут сдавать тесты на IQ и знание истории Украины. Политический консультант Олег Постернак назвал такие изменения "логическим продолжением деградации ВАКС", который, по его словам, уже теряет свою независимость и превращается в типичный постсоветский суд.

Теперь ВАКС будет самостоятельно определять, нужно ли такое тестирование и каким оно должно быть. Эксперты предполагают, что тесты могут стать слишком упрощенными или вообще исчезнуть.



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Источник: https://t.me/novynylive/131125
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