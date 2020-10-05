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Зеленский объявил о режиме paperless с 2021 года в Украине: о чем речь

Зеленский считает, что процесс создания "государства в смартфоне" уже не остановить

сегодня, 14:41
Автор:

Таисия Ерохина

Со следующего года в государственных органах Украины благодаря продуктам проекта "Дия" все услуги планируют сделать цифровыми и не использовать бумагу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на презентации новых проектов "Дии".

Зеленский объявил о режиме paperless с 2021 года в Украине: о чем речь

Так, гарант заверил, что со следующего года ни одно государственное учреждение не должно требовать от украинцев документы в бумажном виде.

"2021 станет началом вхождения страны в эру paperless. Это означает, что никаких больше бумаг. Это касается всех государственных органов. Ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или других бесконечных бумажек, необходимых для получения тех или иных государственных услуг", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что сегодня мобильным приложением "Дия" пользуются 5 млн граждан Украины, поэтому путь диджитализации и создание "государства в смартфоне" необратим.

Как уточнил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, органы власти не смогут требовать бумажные документы с 1 сентября 2021 года.

Напомним, Кабинет министров Украины анонсировал расширение возможностей е-паспорта через приложение "Дия". Необходимость нововведений возникла из-за неоднократных жалоб граждан, которые массово сталкиваются с невозможностью использования программы "Дия".


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