Зеленский объявил о режиме paperless с 2021 года в Украине: о чем речь

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Таисия Ерохина
Со следующего года в государственных органах Украины благодаря продуктам проекта "Дия" все услуги планируют сделать цифровыми и не использовать бумагу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на презентации новых проектов "Дии".
Так, гарант заверил, что со следующего года ни одно государственное учреждение не должно требовать от украинцев документы в бумажном виде.
Президент добавил, что сегодня мобильным приложением "Дия" пользуются 5 млн граждан Украины, поэтому путь диджитализации и создание "государства в смартфоне" необратим.
Как уточнил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, органы власти не смогут требовать бумажные документы с 1 сентября 2021 года.
Напомним, Кабинет министров Украины анонсировал расширение возможностей е-паспорта через приложение "Дия". Необходимость нововведений возникла из-за неоднократных жалоб граждан, которые массово сталкиваются с невозможностью использования программы "Дия".
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