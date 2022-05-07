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Зеленский назвал условие для возобновления переговоров с рф

Владимир Зеленский заявил, что первым шагом является отведение российских войск в позиции по состоянию до 24 февраля.

сегодня, 00:45
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава нашей страны Владимир Зеленский сообщил, что первым шагом для того, чтобы разблокировать переговоры с РФ является отведение ее военных подразделений на позиции, которые были на 24 февраля. Еще он продолжил, что уничтожение защитников, окруженных на "Азовстали", сделает невозможными любые переговоры с властями России. Об этом информируют в ОП Украины.

Зеленский назвал условие для возобновления переговоров с рф

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Чтобы нам нормально начать говорить, нужно восстановить ситуацию, которая была до полномасштабного вторжения — до 24 февраля. Им нужно отойти на временные контактные линии или разграничительные линии, и отойти туда войсками", — заявил украинский президент.

Глава государства при этом добавил, что, хотя РФ разрушила "все наши мосты", он придерживается мнения, что "не все мосты для этого разрушены".

"Меня выбирал народ Украины как президента Украины, а не как президента мини-Украины", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский объяснил, сожалеет ли о своем решении пойти в политику . Несколько лет назад Владимир Зеленский принял решение занять пост президента Украины. Сейчас, когда Россия начала войну против Украины, Зеленский поделился, сожалеет ли о своем решении стать президентом. Журналист издания поинтересовался, жалел ли Зеленский в последнее время хотя бы раз, что принял тогда непростое решение о президентстве и покинул успешную карьеру комика. Зеленский также отметил, что ему очень тяжело спать. Президент признался, что иногда думает, может ли позволить себе время на отдых, нужно ли сделать еще что-нибудь для Украины. Зеленский рассказал, что из-за этого его мучает совесть, ведь позволяет спать тогда, когда может сделать еще что-то для государства.


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Источник: https://t.me/OP_UA
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