Зеленский назначил Богдана Горобца госуполномоченным АМКУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ о назначении государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины. Данная информация опубликована на сайте Главы государства сегодня, 12 октября.

Источник: lexinform.com.ua

Известно, что главой ведомства стал Богдан Горобец.

"Назначить ГОРОБЦА Богдана Вадимовича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", — говорится в Указе Президента.

28 августа Зеленский подписал приказ об увольнении с должности главы АМКУ Ольги Музыченко. Впоследствии она была назначена на должность зама главы Антимонопольного комитета Украины.

В декларации за прошлый год Богдан Горобец указал в своем владении автомобиль BMW — 331І, 2001 года производства, и мопед Loncin, 2017 года. Заработная плата чиновника за 2019 год составила чуть более 179 тыс гривен. Также вновь назначенный глава АМКУ имеет квартиру в столице Украины, площадь которой составляет 28 кв.м.

Ранее "Комментарии" писали о том, что АМКУ открыл дело против Roshen.

















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