Зеленский навестил арестованного “Трампа”

Арестованное в порту Южный судно Trump D

По сообщениям пресс-службы Офиса Генерального прокурора, судно было снова арестовано в мае 2020 года Печерским судом. Однако, судовладелец (компания из США) сообщал, что об аресте судна ему ничего не известно, основания для задержания судна – не понятны.



Президент Украины проплыл мимо корабля, который на данный момент принадлежит американской компании Pilin Fleet Management. Символично, что визит Зеленского совпал с Днём Независимости США.

Напомним, судно Trump D (предыдущее название - Seabreeze) украинские силовики арестовали в 2018 году в одесском порту “Южный”. Сухогруз служил залогом в деле о незаконной добыче песка земснарядом “Печора” возле берега оккупированного РФ Крыма.

Последний обыск на судне произошёл ещё 28 апреля 2018 года. Поскольку на протяжении двух последних лет прокуратура так и не смогла предоставить доказательства причастности Seabreeze к преступлению, а вместо этого только отводила судей и ходатайствовала о переносах судебных заседаний, 13 мая сухогруз был освобожден из-под ареста решением судьи Приморского районного суда.

Прокуратура АРК оспорила это решение, но Одесский апелляционный суд подтвердил законность снятия ареста.

В то же время, Офис Генерального прокурора уже через Печерский суд наложил арест на несуществующее судно Seabreeze, что заблокировало "Трампа" в порту "Южный".

В результате новый владелец, который приобрёл сухогруз, не смог воспользоваться законно приобретённым имуществом. В ответ на незаконные действия украинских властей компания Pilin Fleet Management публично заявил о плане обратиться в Посольство США в Украине и предпринимать любые действия для восстановления справедливости и прекращения нарушения ее прав в Украине.

По мнению экономических экспертов, случай с повторным арестом сухогруза Trump D негативно сказался на украинском инвестиционном климате и нанёс удар по международному имиджу страны.

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