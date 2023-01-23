Зеленский наложит санкции на российский 1xBet с дня на день

Как сообщил Комментарии собственный источник в Офисе Президента Украины в ближайшее время Владимир Зеленский может подписать указ о введении санкций в отношении российского букмекера 1хБет.

Зеленский готов ввести санкции против российской 1хbet

Таким образом все формальные процедуры для введения санкций на 1xBet, чего требовали украинские общественные активисты и обычные граждане, которые собрали 25 тысяч подписей под соответствующей петицией на сайте президента, пройдены.



Как известно, ранее украинские СМИ сообщали о том, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей подготовила и передала на согласование Кабинета министров Украины и Совет национальной безопасности и обороны указ о введении санкций в отношении самого 1xBet, украинской ООО ”Твоя беттинговая компания”, которая представляет 1xBet в Украине, и трех граждан РФ Романа Семиохина, Сергея Каршкова и Дмитрия Казорина, которые являются основателями скандального российского букмекера. В указе предлагалось ввести в отношении них 15 из 24 предусмотренных законом санкций, в частности, блокирование всех активов компаний в Украине, запрет выведения капиталов за пределы Украины, ограничение торговых операций и так далее.

1xBet обвиняют в причастности к организации и проведению нелегальных азартных игр на территории Украины, содействии проведению финансовых операций и аккумулированию средств, которые могут использоваться государством-агрессором для военных нужд, в сборе и использовании персональных данных граждан для их дальнейшего использования в диверсионных целях.

На украинскую ООО ”Твоя беттинговая компания”, а также на ее директора и учредителя санкции будут наложены на 5 лет, а на сам 1xBet и его российских учредителей — на 10 лет.

Ранее за наложение санкций на российского букмекера выступал заместитель министра экономики Тарас Качка, который отмечал, что Министерство экономики поддерживает необходимость применения санкций в отношении лиц, действия которых создают угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Напомним, что весной 2022 года в разгар полномасштабного вторжения РФ в Украину российский букмекер 1xBet получил две лицензии на работу в Украине, что вызвало значительный общественный резонанс. После ряда журналистских расследований, в том числе о том, что 1xBet пытается выйти на украинский рынок для сбора персональных данных граждан Украины для российских спецслужб, КРАИЛ в сентябре 2022 года аннулировала предоставленные лицензии. Представитель 1xBet в Украине ООО ”Твоя беттинговая компания” пытается в суде обжаловать данное решение и вернуть себе право работать в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!