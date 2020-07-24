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Зеленский хочет подписать соглашение с Путиным

Режим тишины на Донбассе должен стартовать в грядущий понедельник, 27 июля

сегодня, 08:06 comments1464
Автор:

Виолетта Комаровская
Зеленский хочет подписать соглашение с Путиным

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает своему коллеге из России Владимиру Путину подписать соглашение о прекращении огня на Донбассе. Это должно гарантировать режим тишины, который официально стартует в понедельник, 27 июля, - сообщается на сайте Офиса президента. 

Поставить подписи под документом должны и другие лидеры нормандской четверки - немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, - считают в Офисе президента.  Только в этом случае статус соглашений о режиме тишины будет максимально высоким. 

Напомним, что прекратить огонь на линии разграничения на Востоке Украины договорились представители переговорной группы в Минске во время онлайн-заседания 22 июля.

"У нас очень много профессионалов, и все они постоянно находятся в переговорном процессе в формате ТКГ. Документ о прекращении огня, этот важный шаг для нашей страны, сейчас ожидает подписания всех сторон Нормандской группы. Верю в то, что его подпишут все - Украина, Германия, Франция и Россия. И тогда, 27 июля, может наступить время, когда режим прекращение огня может стать длительным и устойчивым", - говорится в обращении президента.  

Среди пунктов, которые прописали в новом соглашении - запрет на любые наступательные операции, разведку, стрельбу и работу снайперов. Нарушителей режима тишины переговорщики из ТКГ предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности. 

Ранее "Комментарии" рассказывали также о том, что Владимир Зеленский призвал расшифровать Минские соглашения. 


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