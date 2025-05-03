Зеленский грубо нарушил Конституцию и прибегает к шантажу: что известно

Заявления президента Украины Владимира Зеленского по поводу парламента должны быть восприняты как политическое давление на законодательный орган, считает депутат Верховной Рады Ирина Геращенко, представляющая партию "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Она выразила свое мнение в Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Геращенко напомнила, что ранее Зеленский призвал США ввести санкции против тех партий, которые не поддержат соглашение по минералам. В то же время депутат подчеркнула, что такие соглашения должны быть ратифицированы только после тщательного изучения всех подписанных документов.

"Мне сложно представить, чтобы конгрессмен США голосовал за соглашение, не ознакомившись с его содержанием", – отметила она.

Депутат также отметила, что заявления президента, юриста по образованию, свидетельствуют о недостаточном знании Конституции Украины. По словам Геращенко, народные депутаты должны действовать в интересах Украины и ее граждан, а не ориентироваться на иностранные визы или внешнее давление. Она также обвинила Зеленского в шантаже.

Завершая свое мнение, Геращенко подчеркнула, что Украина все еще стратегически зависит от США.

"Хорошо, если это осознают хотя бы после скандала в Овальном кабинете, который, к сожалению, можно было бы избежать", – добавила она.



Ранее Зеленский заявил о возможности получения от США систем противовоздушной обороны в рамках нового соглашения.

Напомним, "Комментарии" уже писали, что важнейшим фактом соглашения о полезных ископаемых является то, что никто в Украине не будет считать его самоцелью, пишет издание The Telegraph. Отмечается, что для Киева это лишь средство достижения важной цели – дать США национальный интерес в существовании Украины как суверенного государства.