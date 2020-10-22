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Зеленский готов испытать украинскую вакцину на себе

Президент рассказал, что клинические испытания проходит уникальная украинская вакцина от COVID-19

сегодня, 17:23
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине, пока что не на людях, проходит клинические испытания уникальная вакцина от COVID-19. Об этом сообщил сегодня Владимир Зеленский, передает Офис президента.

Зеленский готов испытать украинскую вакцину на себе

Украинские специалисты работали над этим препаратом около полугода. Президент отметил, что в нашей стране еще с советских времен никто не занимался разработкой вакцин. Зеленский заявил, что если вакцина против коронавируса успешно пройдет испытания — он готов испытать ее на себе.

Но и не исключают возможность приобрести вакцину иностранного производства. По словам гаранта, если подтвердится вакцина в какой-то стране раньше, то ее будут закупать в любом случае.

"Мы не будем ждать нашей, но потом ее тоже добавим. Потому что с COVID мы будем бороться не один год. Вакцина будет работать много лет", — рассказал Зеленский.

Как сообщалось, Минздрав назвал девять групп людей, которые первыми получат вакцину против COVID-19 в Украине. Механизм COVAX предусматривает предоставление вакцины бесплатно или ниже рыночной цены 92 странам, в том числе Украине.


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