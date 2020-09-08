Зеленский едет – кладем асфальт: в соцсети обсуждают ночной ремонт на Житомирщине

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Таисия Ерохина
Перед визитом президента Владимира Зеленского в Житомирскую область дорожники ночью начали в срочном порядке латать ямы. Видео ремонта дороги опубликовал очевидец Сергей Горбатюк в Facebook-сообществе "Здравствуй, Озерное".
Как говорит мужчина в ролике, класть асфальт в пгт Озерное ночью 7 сентября начали из-за того, что во вторник, 8 сентября, в регион прибудет глава страны. "Очень срочно надо залатать ямы", - говорит очевидец. Кроме того, по его словам, водителям пришлось ждать, пока дорожники позволят им проехать.
В комментариях к видео большинство пользователей негативно отнеслись к такому срочному ремонту дорог. Так, Виктория Довгань написала, что это - "лютое стыдобище".
"Что-то слабо. А чего лепестками роз не услали? А если серьезно, то это лютое стыдобище. СССР никак сдохнет", - говорится в комментарии.
Некоторые из комментаторов отметил, что теперь понятно, с какого перепуга вечером собрались латать дорогу. Один из участников сообщества предложил попросить Зеленского проехать еще до конечной, мол, тогда и там ремонт дороги сделают.
Напомним, в "Слуге народа" объяснили, почему их билборды перед приездом Зеленского на Николаевщину клеили пожарные.
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