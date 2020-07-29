Зеленский анонсировал строительство мультибольниц в Украине

В нескольких регионах Украины вскоре построят мультибольницы. Их планируется возвести в рамках программы "Большое строительство". Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на открытии второй очереди нового корпуса больницы "Охматдет" в Киеве, - пишет “Укринформ”.

Со слов Зеленского, особенностью мультибольниц будет то, что туда смогут обращаться украинцы с любой болезнью и получать соответствующую помощь в одном учреждении.

"Важная часть этой программы (“Большая стройка” - ред.) – это мультибольницы, которые мы хотим построить в пяти-шести регионах Украины, где будет все. Поставлена задача, чтобы там было все полностью", - сказал Зеленский.

Ранее “Комментарии” сообщали, что Зеленский рассказал о нарушении перемирия на Донбассе. Президент отметил, что на Донбассе фиксируются отдельные случаи нарушения перемирия со стороны боевиков. В случае необходимости украинские военные готовы ответить на атаки противника.





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