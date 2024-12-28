Заявление Фицо о прекращении поставок электроэнергии не угрожает энергообеспечению Украины, - эксперт

Заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможном прекращении поставок электроэнергии Украине, если после 1 января 2025 года не будет продлен транзит газа, не несет существенной угрозы энергообеспечению Украины. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко и источники в энергетической отрасли.

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"По моему мнению, угроза Фицо остановить электроснабжение Украине не имеет серьезных последствий для энергетической безопасности страны. Объемы электроэнергии, которые Украина сегодня импортирует из ЕС, легко компенсируются через другие каналы поставки. В крайнем случае, Словакия несет дополнительные финансовые потери из-за прекращения транзита газа, а не Украина", — отметил Харченко.

Источники в энергетической сфере подтвердили, что прекращение поставок электроэнергии из Словакии не окажет серьезного влияния на энергетическую ситуацию в Украине.

"Сейчас Украина может получать до 2,1 ГВт электроэнергии из Европейского Союза через четыре страны: Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию. Если одна из этих стран откажется от поставок, другие три смогут обеспечить необходимые объемы в пределах допустимых норм", — отметил один из экспертов.

Напомним, Украина решила прекратить транзит российского газа в Европу после 1 января 2025 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова транспортировать газ в ЕС, но только при условии, что он не будет российским.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пытается добиться продолжения транзита российского газа через территорию своей страны. В декабре он посетил Москву, где встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как ранее писал портал "Комментарии", премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство рассмотрит возможность прекращения поставок резервной электроэнергии в Украину в случае, если Киев остановит транзит российского газа в Европу.