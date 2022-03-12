Завяз в поле: пехотинцы 93-й бригады забрали российский танк (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Украинские бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" теперь имеют в составе бригады российский танк. Техника агрессора увязла в поле, поэтому пехотинцы забрали грозную вражескую машину к себе в бригаду. Про это информируют в Сухопутных войсках украинских Вооруженных Сил.
ТОС-1 "Буратино" (фото из открытых источников)
В информации отмечено, что "теперь танки находятся на вооружении не только у танковых подразделений, но и у пехотинцев 93 бригады Холодный Яр". Бойцы рассказывают об этой истории следующее. Вражеская техника не смогла проехать по украинским полям и на одном из них застряла. Экипаж россиян поддался панике, попав под обстрелы наших воинов и бросил совершенно новый танк. Теперь им овладевают представители пехоты и уже активно используют боевую машину против бывших владельцев.
Как говорят украинские защитники, на полях осталось немало техники, находившейся на вооружении в российских подразделениях. В черноземе забуксовали два танка, три САУ, ТОС-1 "Буратино".
"Видно, что олени из Сибири – никогда не видели обработанного поля и застряли", – смеются наши защитники. Они отметили, что часть боевых агрегатов имеет повреждения, с теми целями, чтобы враги не смогли ее забрать. Свой танк они откапывали с местными крестьянами на поле.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
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Андрей
сегодня, 01:36
а как же МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ? а как же НА БЕРЛИН? повторуны...