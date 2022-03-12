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Завяз в поле: пехотинцы 93-й бригады забрали российский танк (ВИДЕО)

Теперь техникой овладевает пехота и уже использует против ее бывших владельцев

сегодня, 01:15 comments1148
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинские бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" теперь имеют в составе бригады российский танк. Техника агрессора увязла в поле, поэтому пехотинцы забрали грозную вражескую машину к себе в бригаду. Про это информируют в Сухопутных войсках украинских Вооруженных Сил.

Завяз в поле: пехотинцы 93-й бригады забрали российский танк (ВИДЕО)

ТОС-1 "Буратино" (фото из открытых источников)

В информации отмечено, что "теперь танки находятся на вооружении не только у танковых подразделений, но и у пехотинцев 93 бригады Холодный Яр". Бойцы рассказывают об этой истории следующее. Вражеская техника не смогла проехать по украинским полям и на одном из них застряла. Экипаж россиян поддался панике, попав под обстрелы наших воинов и бросил совершенно новый танк. Теперь им овладевают представители пехоты и уже активно используют боевую машину против бывших владельцев.

Как говорят украинские защитники, на полях осталось немало техники, находившейся на вооружении в российских подразделениях. В черноземе забуксовали два танка, три САУ, ТОС-1 "Буратино".

"Видно, что олени из Сибири – никогда не видели обработанного поля и застряли", – смеются наши защитники. Они отметили, что часть боевых агрегатов имеет повреждения, с теми целями, чтобы враги не смогли ее забрать. Свой танк они откапывали с местными крестьянами на поле.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинские воины уничтожили танк оккупантов возле Мариуполя. Украинские военные продолжают держать оборону и защищать страну от кафиров. Видео с уничтожением вражеской военной техники было опубликовано на официальной странице МВД Украины. Бойцы отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины на подступах Мариуполя точным ударом уничтожили танк противника.



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Источник: https://t.me/uniannet/37484
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comments

Обсуждения

Андрей

сегодня, 01:36

а как же МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ? а как же НА БЕРЛИН? повторуны...

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