На завтра синоптики и спасатели также передают уведомления жителям некоторых областей.

Завтра в Украине ожидается опасность: о чем предупреждают людей

В частности, осадки пройдут в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях, а также ночью в Одесской области и днем в Харьковской области.

Грозы прогнозируются по всей Украине, кроме западных и большинства северных областей. На востоке и юго-востоке страны днем местами возможен град и шквалы скоростью 15–20 м/с.

По данным ГСЧС Украины, объявлен I уровень опасности (желтый).

Отмечается, что неблагоприятные погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня в большинстве областей ожидаются грозы, град и сильные шквалы: сложные погодные условия синоптики Укргидрометцентра прогнозируют на 22 августа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Ночью и утром сильные дожди пройдут в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях. Днем грозы ожидаются в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. В некоторых районах возможен град и порывы ветра 15–20 м/с.

"В Киевской области днем также прогнозируют грозы, местами град и шквалы. В столице ожидается гроза. Объявленный и уровень опасности (желтый)", — отмечают в ГСЧС.