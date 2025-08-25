Во вторник в Киеве будет самый холодный день в ближайшей перспективе. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Завтра украинцев ждет неприятная неожиданность: что прогнозируют

26 августа в течение дня ожидается всего 16 градусов. Плюс еще и сильный ветер и еще дождь.

"Так что завтрашний день будет синоптически некомфортным, прислушайтесь к самочувствию, потому что будет прыгать давление", – подчеркивает Диденко.

В Украине завтра в целом:

- дождь предполагается на севере, северо-западе, а также местами в Полтавской, Черкасской и Кропивницком с районами.

На остальной территории Украины без осадков.

Ночью холодно, ожидается от 7 до 12, на юге до 14 градусов, в Карпатах всего от 4 до 8 градусов.

В течение дня вторника на севере от 14 до 18 градусов, на юге от 23 до 27 градусов, на остальной территории Украины от 18 до 22 градусов.

"И еще важная деталь – порывистый ветер западного происхождения. Но! В дальнейшем, по неделе, начнет возвращаться жара в Украину и перед первым сентября родители будут бегать, высунув язык, за необходимыми вещами малышам и подросткам в школу. В ближайшие выходные также будут преимущественно жаркими и солнечными, отдохните по-летнему перед новым сезоном, разве что на западе появится дождь и снизится температура воздуха", – отмечает Диденко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на выходные синоптики и спасатели также передавали предупреждения жителям некоторых областей.

В частности, значительные осадки прогнозировали в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях, ночью в Одесской области и днем в Харьковской области.

По данным ГСЧС Украины, объявлен I уровень опасности (желтый). Отмечается, что неблагоприятные погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.