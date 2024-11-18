Зависимость ВАКС от НАБУ и САП усиливается: Рада отменяет IQ-тесты для судей

Судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) больше не будут сдавать тесты на IQ и знание истории Украины. Политический консультант Олег Постернак назвал такие изменения "логическим продолжением деградации ВАКС", который, по его словам, уже теряет свою независимость и превращается в типичный постсоветский суд.

Отмена тестов для судей ВАКС

"Сегодня ВАКС деградирует и превращается в типичный постсоветский суд с таким же посттоталитарным подходом. Отмена тестов на IQ и знание истории Украины – вполне логичное продолжение этого процесса", – написал эксперт.

Профильный комитет Совета уже рекомендовал ко второму чтению законопроект №11425-д, который предлагает отменить ряд требований для кандидатов в ВАКС, а именно:

Отказ от обязательных тестов на IQ с 75% проходным баллом.

Отмена проверки знаний истории украинской государственности.

Если законопроект будет принят, то ВАКС будет самостоятельно определять, нужно ли такое тестирование и каким оно должно быть. Эксперты предполагают, что тесты могут оказаться слишком упрощенными или вообще исчезнуть.

"Что это значит на практике? Высшая квалификационная комиссия судей будет самостоятельно определять, каким будет тест на IQ. Учитывая, что нынешние судьи ведут себя не очень мудро – скупают лакшеры авто и недвижимость, выполняют указания НАБУ и САП – теста либо вообще не будет, либо будет упрощен. Например, кандидаты будут рисовать картинку по номерам или разгадывать ребусы", – сообщил Постернак.

Постернак напомнил, что в своем теневом отчете Еврокомиссия отметила, что зависимость суда от НАБУ и САП растет. Это может привести к нарушению конституционных прав граждан.

"Недавно судьи ВАКС превзошли сами себя – 8 ноября они фактически объявили забастовку и решили в полном составе… не выходить на работу! Все поданные в тот день обвинительные акты и ходатайства остались не распределенными (включая уголовное производство по действующему нардепу). Причина такого абсурдного поведения – шедевральная. Оказывается, половина судей уехала в командировку за границу, а вторая половина взяла отпуск, чтобы подготовиться к экзамену в апелляционную палату ВАКС", – написал Постернак.

В то же время Постернак иронически предполагает, что отмена тестов может иметь положительный эффект: "Чем больше судьи ВАКС находятся в отпусках, тем меньше вреда они могут нанести правосудию".