Зависимость ВАКС от НАБУ и САП усиливается: Рада отменяет IQ-тесты для судей

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Черновалова Кристина
Судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) больше не будут сдавать тесты на IQ и знание истории Украины. Политический консультант Олег Постернак назвал такие изменения "логическим продолжением деградации ВАКС", который, по его словам, уже теряет свою независимость и превращается в типичный постсоветский суд.
Отмена тестов для судей ВАКС
Профильный комитет Совета уже рекомендовал ко второму чтению законопроект №11425-д, который предлагает отменить ряд требований для кандидатов в ВАКС, а именно:
Отказ от обязательных тестов на IQ с 75% проходным баллом.
Отмена проверки знаний истории украинской государственности.
Если законопроект будет принят, то ВАКС будет самостоятельно определять, нужно ли такое тестирование и каким оно должно быть. Эксперты предполагают, что тесты могут оказаться слишком упрощенными или вообще исчезнуть.
Постернак напомнил, что в своем теневом отчете Еврокомиссия отметила, что зависимость суда от НАБУ и САП растет. Это может привести к нарушению конституционных прав граждан.
В то же время Постернак иронически предполагает, что отмена тестов может иметь положительный эффект: "Чем больше судьи ВАКС находятся в отпусках, тем меньше вреда они могут нанести правосудию".
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