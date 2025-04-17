Затягивание войны бьет по РФ: еще одна страна подтвердила полный отказ от российской нефти

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что его страна впервые в своей истории стала полностью независимой от поставок российской нефти.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

"Мы сделали еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости", – заявил глава чешского правительства.

Петр Фиала уточнил, что это произошло после завершения модернизации мощностей нефтепровода TAL, поступающего с запада.

По его словам, первые увеличенные объемы нефти, поставляемые по этому нефтепроводу, уже поступили на центральную нефтебазу в Чехии.

Теперь страна может перекачивать до 8 млн тонн сырой нефти в год из западных трубопроводов, что полностью покроет потребление нефтеперерабатывающих заводов в Чехии.

В то же время, пока ряд стран отказывается от российской нефти в Европе появляются голоса за то, чтобы вновь начать покупать российский газ. Так руководители крупнейших фирм ЕС начали обсуждать вопрос о необходимости возобновить импорт определенного количества российского газа, в том числе от российского государственного гиганта "Газпром". Об этом говорится в материале "Reuters".

В публикации говорится, что европейские чиновники всерьез опасаются войти в зависимость от США после того, как к власти вернулся Дональд Трамп и превратил энергетику на разменную монету в торговых переговорах. В то же время, переговоры с Катаром об увеличении поставок газа уже давно никак не продвигаются, и хотя развертывание возобновляемых источников энергии нарастило темп, он все еще недостаточно быстрый, чтобы позволить ЕС чувствовать себя в безопасности. На фоне этого, некоторые европейские компании уже публично говорят о возможности возобновления импорта определенного количества российского газа.



