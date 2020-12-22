Зарубежные работодатели массово зовут украинцев на заработки

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Кириєнко Анна
Многие европейские страны сейчас активно ищут работников. Поэтому спрос на украинских разнорабочих за рубежом вырос на 40 процентов за последние шесть месяцев. За этот период зарубежные работодатели разместили 9 600 вакансий для граждан Украины. Такие подсчеты предоставил Opendatabot.
Европейские страны массово ищут украинских рабочих. Фото: lvenok.od.ua
Среди украинцев самыми популярными странами для работы традиционно остаются Польша, Чехия, Германия.
По данным сайта для поиска работы Jooble, в этом году Польша требовала упаковщиков, портных, разнорабочих, строителей, водителей.
Германии необходимы сиделки, плиточники, электрики, сантехники, упаковщики. Чешские работодатели ищут работников на заводы, сварщиков, электриков, горничных, водителей.
В связи с карантином снизилось количество нелегалов, работавших неофициально в других странах. В период пандемии на такие работы попасть гораздо труднее. Поэтому работодатели начали присылать официальные приглашения и законно трудоустраивать украинцев.
Напомним, что посольство Великобритании в Киеве опубликовало на своей странице в Twitter инструкции для тех, кто все еще хочет уехать из Великобритании или попасть туда. Как это сделать, читайте в нашем материале.
Стоит отметить, что Австрия, Турция, Италия, Индия, Франция, Германия, Россия и ряд других стран уже заблокировали авиасообщение с Британией.
Правительство Великобритании крайне не рекомендует посещать их территории из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Британии, быстро распространяется в ЕС.
Также сайт "Комментарии" рассказывает, что Египет восстанавливает туризм в стране и начинает выдачу виз.
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