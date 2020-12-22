Зарубежные работодатели массово зовут украинцев на заработки

Многие европейские страны сейчас активно ищут работников. Поэтому спрос на украинских разнорабочих за рубежом вырос на 40 процентов за последние шесть месяцев. За этот период зарубежные работодатели разместили 9 600 вакансий для граждан Украины. Такие подсчеты предоставил Opendatabot.

Европейские страны массово ищут украинских рабочих. Фото: lvenok.od.ua

Среди украинцев самыми популярными странами для работы традиционно остаются Польша, Чехия, Германия.

По данным сайта для поиска работы Jooble, в этом году Польша требовала упаковщиков, портных, разнорабочих, строителей, водителей.

Германии необходимы сиделки, плиточники, электрики, сантехники, упаковщики. Чешские работодатели ищут работников на заводы, сварщиков, электриков, горничных, водителей.

В связи с карантином снизилось количество нелегалов, работавших неофициально в других странах. В период пандемии на такие работы попасть гораздо труднее. Поэтому работодатели начали присылать официальные приглашения и законно трудоустраивать украинцев.

Напомним, что посольство Великобритании в Киеве опубликовало на своей странице в Twitter инструкции для тех, кто все еще хочет уехать из Великобритании или попасть туда. Как это сделать, читайте в нашем материале.

Стоит отметить, что Австрия, Турция, Италия, Индия, Франция, Германия, Россия и ряд других стран уже заблокировали авиасообщение с Британией.

Правительство Великобритании крайне не рекомендует посещать их территории из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Британии, быстро распространяется в ЕС.

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