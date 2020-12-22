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Зарубежные работодатели массово зовут украинцев на заработки

Спрос на украинских рабочих среди стран Европы вырос на 40%

сегодня, 15:40
Автор:

Кириєнко Анна

Многие европейские страны сейчас активно ищут работников. Поэтому спрос на украинских разнорабочих за рубежом вырос на 40 процентов за последние шесть месяцев. За этот период зарубежные работодатели разместили 9 600 вакансий для граждан Украины. Такие подсчеты предоставил Opendatabot.

Зарубежные работодатели массово зовут украинцев на заработки

Европейские страны массово ищут украинских рабочих. Фото: lvenok.od.ua

Среди украинцев самыми популярными странами для работы традиционно остаются Польша, Чехия, Германия.

По данным сайта для поиска работы Jooble, в этом году Польша требовала упаковщиков, портных, разнорабочих, строителей,   водителей.

Германии необходимы сиделки, плиточники, электрики, сантехники, упаковщики. Чешские работодатели ищут работников на заводы, сварщиков, электриков,   горничных, водителей.

В связи с карантином снизилось количество нелегалов, работавших неофициально в других странах. В период пандемии на такие работы попасть гораздо труднее. Поэтому работодатели начали присылать официальные приглашения и законно трудоустраивать украинцев.

Напомним, что посольство Великобритании в Киеве опубликовало на своей странице в Twitter инструкции для тех, кто все еще хочет уехать из Великобритании или попасть туда. Как это сделать, читайте в нашем материале.

Стоит отметить, что Австрия, Турция, Италия, Индия, Франция, Германия, Россия и ряд других стран уже заблокировали авиасообщение с Британией.

Правительство Великобритании крайне не рекомендует посещать их территории из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Британии, быстро распространяется в ЕС.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, что Египет восстанавливает туризм в стране и начинает выдачу виз.


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Источник: https://opendatabot.ua/blog/508-gastarbeiters-2020
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