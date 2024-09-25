Зарплаты в госсекторе: кто получает больше всего в Украине

В августе 2024 года средняя зарплата в украинских госорганах достигла 55,8 тысячи гривен. Это на 44,6% больше, чем в начале года, когда она составляла 38,6 тысячи гривен. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.



Рост зарплат в госорганах: свежие цифры от Минфина

Согласно последним данным Минфина, зарплата работников государственных учреждений в Украине значительно выше средней заработной платы в стране. Во втором квартале этого года средняя зарплата в Украине составила 21 тысячу гривен, то есть чиновники получают почти в три раза больше.

Самые высокие заработки имеют чиновники Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Средняя зарплата здесь достигает 111,9 тысячи гривен, с руководством, получающим вплоть до 223,6 тысячи гривен. На втором месте по уровню зарплат выступает Антимонопольный комитет, где средняя выплата составляет 97 тысяч гривен.

Секретариат Кабинета министров также не отстает, со средней зарплатой в 71,5 тысячи гривен, что подчеркивает общую тенденцию роста доходов в высших эшелонах государственного управления. Зарплата штатных работников в этом квартале составляет около 21 тысячи гривен до вычета налогов, что значительно меньше, по сравнению с зарплатами руководства.





"Них&ово так живут чиновники из НКРЭКУ, ответственные за контроль над качеством коммунальных услуг, за контроль над тарифами и работой всей коммунальной системы", — прокомментировал зарплаты Олег Попенко





Читайте на портале "Комментарии" — Госбюджет-2025 — противоречивый, с одной стороны Украине катастрофически не хватает средств на выплаты военным и оборону страны, а с другой — увеличивают зарплатный фонд органов власти . Увеличение фонда оплаты труда госорганов прокомментировал народный депутат Украины Алексей Кучеренко, сообщает портал "Комментарии".



