Зарплаты учителей в Украине: реальность и перспективы

В Украине наблюдается острый дефицит квалифицированных педагогов, особенно в областях информатики, математики и английского языка. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой подчеркнул критическую потребность в учителях и обозначил текущие уровни их заработных плат, которые остаются недостаточными для обеспечения качественного образования.

Лисовой назвал среднюю зарплату учителя в Украине

По словам министра, средняя зарплата учителя составляет всего 12 тысяч гривен, что меньше предполагаемого уровня в три прожиточных минимума или 24 тысячи гривен. Повышение заработных плат зависит от наличия дополнительных бюджетных средств, которые в настоящее время направлены на оборонные нужды страны.

“Закон об образовании и его конечные положения предусматривают поднятие заработной платы до трех прожиточных минимумов, на которые мы, в принципе, выходим. Но выходим с определенным набором инструментов упрощения начисления заработной платы, чтобы там не было полсотни различных надбавок и доплат”, – говорит министр.

Министр Лисовой поделился, что существующая зарплата учителя варьируется в зависимости от нагрузки, и многие педагоги работают за зарплату, которая "точно не та", какую бы хотел видеть министр в идеальных условиях. Он также указал на сложную систему начисления зарплаты, включающую множество надбавок и доплат, которую планируется упростить.

Закон об образовании, предусматривающий повышение зарплат до уровня трех прожиточных минимумов, находится в стадии реализации, но полное его внедрение возможно только при наличии значительных дополнительных бюджетных средств. По оценкам министра, необходима сумма в размере 50–60 миллиардов гривен для реализации этих планов.

Ситуация с дошкольными педагогами еще более тревожна: их зарплаты составляют около шести тысяч гривен, что является критически низким уровнем. Министерство планирует повысить эти показатели до приемлемого минимума.