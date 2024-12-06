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Зарплаты чиновников выросли почти на 50%: кто получает больше всего

Госслужащие зарабатывают в три раза больше среднестатистического украинца

6 декабря 2024, 12:03 comments1432
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Амбарцумян Анна

Средняя заработная плата государственных служащих Украины значительно выросла в 2024 году, достигнув рекордных показателей. В октябре чиновники в среднем получали 57,5 тысячи гривен, что на 49% больше, чем в начале года. Такие данные обнародовало Министерство финансов.

Зарплаты чиновников выросли почти на 50%: кто получает больше всего

Деньги. Фото из открытых источников

Министерство финансов обновило статистику по оплате труда работников государственных органов, местных администраций и судебной власти. В октябре 2024 года средняя заработная плата в госучреждениях составила 57,5 тысячи гривен, тогда как в январе этот показатель был на уровне 38,6 тысячи. Таким образом, рост за 10 месяцев составил 49%.

Для сравнения, средняя зарплата в Украине в сентябре, по данным Пенсионного фонда, составила 18 тысяч гривен, что в три раза меньше, чем у госслужащих.
Самые высокие зарплаты среди госучреждений получают сотрудники Антимонопольного комитета. Средняя плата в ведомстве составляет 113,7 тысячи гривен, а зарплата руководства достигает 218,4 тысячи.

На второй позиции – Министерство цифровой трансформации. Там средний доход составляет 88,5 тысячи гривен в месяц. Третье место занимает Государственное агентство развития туризма, работники которого в среднем получают 87,7 тысячи.

В Секретариате Кабинета Министров средняя зарплата составляет 67,3 тысячи гривен, а руководителям выплачивают 103,4 тысячи.

Зарплаты чиновников выросли почти на 50%: кто получает больше всего - фото 2
 Заработная плата государственных служащих включает:

  • Основная часть: должностной оклад.

  • Дополнительная часть: надбавки за ранг, премии, компенсации за неиспользованные отпуска, материальная помощь.

Также чиновники получают надбавки за персональные звания, индексацию, пособие на оздоровление и социально-бытовые нужды.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов. Он вступит в силу уже с 1 декабря этого года.



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Источник: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2NmNjU3MWYtYjk0Ni00Njc1LWFiNjAtM2ZmZmM4YjVjNDk1IiwidCI6IjAwZTQ4ZjNmLWNhNGEtNGRhNy1hM2EwLTc3MTlmYjI0NjIzOSIsImMiOjl9&pageName=ReportSection&language=uk&formatLocale=uk-UA
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