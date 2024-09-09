Зарплата украинцев превысила довоенный уровень: средний показатель в долларах

Зарплаты в Украине продолжают расти под влиянием нехватки квалифицированных работников. Долларовая зарплата превысила довоенный уровень. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики (Госстат).

Доллары. Фото: из открытых источников

По информации статистического ведомства, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла во втором квартале 2024 года на 22,1% до 20 964 гривен.

В гривнах это выше на 49,6% по сравнению с довоенным 2021 годом (14 014 гривен).

Зарплата также выше и долларовом эквиваленте – 526 долларов. В 2021 году зарплата была равна 514 долларов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине не прекращают подымать тему повышения налогов, что, якобы необходимо, чтобы и дальше финансировать армию и закрывать вопросы сектора обороны. При этом на фоне этой информации контрастирует другая информация о том, что зарплата менеджера среднего звена (руководитель департамента) государственного предприятия Леса Украины составляет суммы от 380 до 520 тысяч гривен в месяц. Денег в бюджете не хватает, нужно ли поднимать налоги и тарифы? Где взять сотни миллиардов гривен? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – что происходит с рынком труда в Украине: почему работодатели вынуждены повышать зарплаты.



