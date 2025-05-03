Зарплата гендиректора Укрпочты перешла все границы: догнал ли он Трампа

Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский поделился информацией о своей заработной плате за 2024 год. По итогам года его средняя месячная заработная плата составила 577 244 гривны, а через год после налогов он получил в общей сложности 6 926 930 гривен.

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Чиновник также обратил внимание на слухи, что его заработок может быть больше, чем у президента США, и сравнил свою зарплату с зарплатой Джо Байдена, которая составляет 400 000 долларов в год. Игорь Смилянский отметил, что его доход все же меньше, чем у американского президента, поскольку последний также имеет дополнительные расходы, как миллионы долларов на поездки домой. Он пошутил, что после публикации этой информации президент США может потерять интерес к руководящей должности в Укрпочте.

Смелянский объяснил, что его доходы состоят из основной зарплаты и доплаты за работу с государственной тайной — в общей сложности 11 723 286 гривен в налоги, что составляет примерно 970 009 гривен в месяц. С этих сумм он платит налоги на доходы и военные сборы.

Гендиректор Укрпочты подчеркнул, что за 30 лет независимости Украины не нашлось ни одного случая, когда руководители крупных государственных компаний получали бы низкую зарплату, но при этом предприятия были успешными и без коррупционных скандалов.

Также он обратил внимание на разницу между зарплатой и доходами рядовых работников компании. По его словам, работники Укрпочты зарабатывают в среднем 15 728 гривен в месяц, что в 60 раз меньше, чем у него.

Смелянский также отметил, что за период его работы зарплата работников Укрпочты выросла в 7 раз, причем темпы этого роста были более чем вдвое больше, чем темпы роста его зарплаты как CEO.

Портал "Комментарии" писал, что за год средняя зарплата в Украине выросла на 20% (4 тыс. грн), и в апреле составляет 24 тыс. грн. грн. Медиана заработных плат рассчитана по данным из 173 879 вакансий, размещенных на Work.ua в Украине за последние 3 месяца, сообщила статистические данные народный депутат Украины Нина Южанина.