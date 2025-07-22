Запрос "Евромайдана" уничтожен: Зеленскому поставили ультиматум из-за уничтожения НАБУ

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на законопроект №12414, существенно ограничивающий полномочия НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом он заявил в своем видеообращении.

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По словам Кривоноса, этот документ фактически уничтожает антикоррупционную систему, которая создавалась как реакция по запросу Евромайдана и общественности по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. Он добавил, что продвижение этого закона инициируют, в частности, лица, которым САП уже выдвинула подозрения.

Глава НАБУ подчеркнул, что бюро решительно выступает против этого законодательного шага и убежден, что ситуацию еще можно исправить. Если закон вступит в силу, это поставит под угрозу евроатлантический курс Украины и разрушит доверие к государственным антикоррупционным органам.

"Мы призываем президента не подписывать законопроект №12414 и вернуть его в парламент из вето", — отметил Кривонос.

В своем обращении он подчеркнул, что в НАБУ стремятся видеть Украину сильным, справедливым государством с независимой антикоррупционной инфраструктурой — именно этого заслуживает украинское общество.

Стоит отметить, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук уже подписал законопроект, и документ направлен на подпись президенту.

Как уже писали "Комментарии", Европейский Союз озабочен недавними событиями, происходящими в Украине вокруг Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Эти институты имеют решающее значение для реформ, необходимых для вступления страны в ЕС. Такое заявление сделал спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.