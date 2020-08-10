kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.08.2020

BTC/USD

11888.42

ETH/USD

397.38

LTC/USD

58.92

НБУ 11.08.2020

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Запретные темы: Кравчук рассказал, о чем не будет договариваться с оккупантами в Минске
commentss НОВОСТИ Все новости

Запретные темы: Кравчук рассказал, о чем не будет договариваться с оккупантами в Минске

Первый украинский президент обещает лично перервать переговоры, если в повестке дня появится одна из "запретных тем"

10 августа 2020, 08:19
Автор:

Виолетта Комаровская
Запретные темы: Кравчук рассказал, о чем не будет договариваться с оккупантами в Минске

Леонид Кравчук. Фото: zn.ua

На переговорах в Минске по мирному урегулированию конфликта на Донбассе существует несколько запретных тем. Украина не будет обсуждать их, даже если они появятся в повестке дня и сделает все, чтобы подобного никогда не произошло. Об этом заявил в разговоре с журналистами издания "Обозреватель" руководитель украинского делегации в ТКГ Леонид Кравчук

"Красными линиями", через которые никогда не переступит Украина, по словам Кравчука, являются территориальная целостность, независимость и суверенитет Украины.

"Ни с кем и никогда мы не собираемся обсуждать вопросы, находящиеся за красной линией", - уверяет первый украинский президент. 

Если оккупанты захотят вынести нечто подобное в повестку дня, украинская сторона откажется от обсуждения.

"Такие вопросы не могут даже обсуждаться.  Это вопрос жизни нашей нации и народа. Я никогда не пойду на подобный шаг и ни одного такого документа не подпишу, что бы ни случилось", - утверждает Кравчук.

Контролировать повестку дня обещает лично.

"Первое, что я скажу - тема закрыта и говорить здесь не о чем", - подытожил глава украинской делегации в ТКГ.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, почему из Трехсторонней контактной группы в Минске ушел второй президент Украины Леонид Кучма. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!