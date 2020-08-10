Запретные темы: Кравчук рассказал, о чем не будет договариваться с оккупантами в Минске

Леонид Кравчук. Фото: zn.ua

На переговорах в Минске по мирному урегулированию конфликта на Донбассе существует несколько запретных тем. Украина не будет обсуждать их, даже если они появятся в повестке дня и сделает все, чтобы подобного никогда не произошло. Об этом заявил в разговоре с журналистами издания "Обозреватель" руководитель украинского делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Красными линиями", через которые никогда не переступит Украина, по словам Кравчука, являются территориальная целостность, независимость и суверенитет Украины.

"Ни с кем и никогда мы не собираемся обсуждать вопросы, находящиеся за красной линией", - уверяет первый украинский президент.

Если оккупанты захотят вынести нечто подобное в повестку дня, украинская сторона откажется от обсуждения.

"Такие вопросы не могут даже обсуждаться. Это вопрос жизни нашей нации и народа. Я никогда не пойду на подобный шаг и ни одного такого документа не подпишу, что бы ни случилось", - утверждает Кравчук.

Контролировать повестку дня обещает лично.

"Первое, что я скажу - тема закрыта и говорить здесь не о чем", - подытожил глава украинской делегации в ТКГ.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, почему из Трехсторонней контактной группы в Минске ушел второй президент Украины Леонид Кучма.

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