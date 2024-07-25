"Запрет на кровавый металл": ЕС решает судьбу российского экспорта

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Черновалова Кристина
Европейский Союз рассматривает возможность полного прекращения импорта металлопродукции из России, такое решение может стать ключевым элементом в ужесточении санкций против страны-агрессора. Об этом сообщил Алексей Гончаренко, народный депутат Европейской Солидарности.
Появился шанс, что ЕС придет к полному запрету на российский металл
Алексей Гончаренко рассказал, что получил ответ от Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Нардеп отметил, что Боррель полностью согласен с тем, что вся без исключения металлопродукция из страны-агрессора должна быть запрещена.
Однако Жозеп Боррель также подчеркнул, что сейчас важно добиться единодушной поддержки всех государств-членов.
В свою очередь, Гончаренко отметил, что "запрет на кровавый металл должен быть тотальным".
Ранее "Комментарии" писали, что народный депутат Алексей Гончаренко выступил в Верховной Раде , где резко отреагировал на заявления российского диктатора Владимира Путина об условиях России для начала мирных переговоров по окончании войны в Украине.
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