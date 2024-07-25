"Запрет на кровавый металл": ЕС решает судьбу российского экспорта

Европейский Союз рассматривает возможность полного прекращения импорта металлопродукции из России, такое решение может стать ключевым элементом в ужесточении санкций против страны-агрессора. Об этом сообщил Алексей Гончаренко, народный депутат Европейской Солидарности.

Появился шанс, что ЕС придет к полному запрету на российский металл

Алексей Гончаренко рассказал, что получил ответ от Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Нардеп отметил, что Боррель полностью согласен с тем, что вся без исключения металлопродукция из страны-агрессора должна быть запрещена.

“Союз ввел ограничения на множество секторов с целью сократить доходы российского правительства и тем самым ослабить его способность финансировать агрессивную войну против Украины. Металлургия также входит в число секторов, на которые направлены ограничительные меры. Что касается вашего предложения о полном прекращении импорта российской металлопродукции в ЕС, я полностью согласен с тем, что необходимо продолжать поиск путей дальнейшего сокращения финансовых доходов России”, — отметил Боррель в ответном письме.









Однако Жозеп Боррель также подчеркнул, что сейчас важно добиться единодушной поддержки всех государств-членов.

В свою очередь, Гончаренко отметил, что "запрет на кровавый металл должен быть тотальным".

Ранее "Комментарии" писали, что народный депутат Алексей Гончаренко выступил в Верховной Раде , где резко отреагировал на заявления российского диктатора Владимира Путина об условиях России для начала мирных переговоров по окончании войны в Украине.