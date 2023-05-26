Заправляйся качественным топливом выгодно – присоединяйся к программе лояльности UPGgood

Все, что нужно – это лишь присоединиться к программе лояльности UPGgood, накапливать бонусы и использовать их на приятные покупки в сети.

АЗК UPG. Фото: пресс-офис АЗК UPG

С 1 сентября 2012 года компания развивает программу лояльности, которая уже объединила более миллиона постоянных клиентов сети и предоставляет водителям дополнительные преимущества при покупке топлива на АЗК, сопутствующих товаров в магазинах или блюдах и напитках в VIVO café.

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Ежемесячно более 250 000 уникальных клиентов UPG пользуются преимуществами программы и заправляют авто качественным топливом стандарта Евро-5 с дополнительной выгодой. UPGgood позволяет украинцам копить бонусы, участвовать в акциях и получать подарки от компании.

Чтобы получить накопительную карту, необходимо загрузить мобильное приложение UPG, доступное в App Store и Play Market, или зарегистрироваться на сайте бонусной программы.

Заправка в смартфоне – это удобно и выгодно. В этом уже убедились более 300 000 постоянных клиентов сети, которые загрузили это простое в использовании приложение с очень четким и понятным функционалом.

Среди основных преимуществ: возможность заправлять авто с дополнительной скидкой, контролировать свои сбережения в режиме 24/7, прокладывать маршрут к ближайшему АЗК UPG и мгновенно узнавать детали работы определенного комплекса, ассортимента горючего и актуальных цен. В то же время, чтобы воспользоваться преимуществами программы лояльности, достаточно открыть приложение на смартфоне и развернуть виртуальную карту с QR-кодом, который считает продавец.

Благодаря программе лояльности UPGgood вы можете легко заправлять авто качественным топливом стандарта Евро-5, еще и сэкономите время, чтобы уделить его важным делам и самым дорогим людям!

Чтобы всегда быть в курсе цен на топливо, акций и новостей сети, присоединяйтесь к официальному чат-боту UPG в Telegram.











