Заплатить за себя и соседа: как легко обнаружить незаконное подключение к электросети и что делать

Если суммы в ваших счетах за электроэнергию остаются высокими, даже при экономном потреблении, следует разобраться в возможных причинах. Одна из них – несанкционированное подключение соседей к вашей электросети.

Почему большая платежка за свет

На самом деле переплата за коммуналку — довольно распространенная проблема, которая может возникать по разным причинам, как ошибки в счетах или же несанкционированные подключения. Бывает, что недобросовестные соседи могут самовольно подключаться к вашей электросети, что увеличивает потребление и затраты.

Если вы подозреваете, что платите больше, чем потребляете, произведите простую проверку счетчика. Сначала выключите все электроприборы в квартире, включая те, которые находятся в спящем режиме. Далее следите за счетчиком: если он продолжает считать, это может свидетельствовать о постороннем подключении.

Кстати, лучшим временем для проверки счетной является вечер, когда электропотребление обычно растет.

Если проверка обнаружила, что счетчик фиксирует потребление даже после полного отключения приборов, необходимо сделать несколько шагов. Первый – обратитесь к вашему ОСМД, ЖЭКу или управляющей компании, чтобы вызвать электричество для проверки.

Второй – сообщите поставщику электроэнергии в вашем городе. К примеру, киевляне могут обратиться в ДТЭК "Киевские электросети" для проверки счетчика.

Третий – в случае необходимости установите разумный счетчик, позволяющий контролировать электропотребление и быстро обнаруживать аномалии.

Регулярная проверка платежей и контроль потребления помогут избежать лишних затрат и не допустить незаконного подключения к вашей электросети.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Раде на время военного положения предлагают отменить один коммунальный платеж.



