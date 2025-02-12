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Запасы газа в Украине почти на нулю: эксперт предупредил о большом риске для экономики

Ситуация усугубляется похолоданием, которое приведет к увеличению потребления газа.

сегодня, 16:58
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Клименко Елена

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины достигли опасно низкого уровня, что создает серьезные угрозы стабильности энергетической системы страны. Об этом сообщил Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова.

Запасы газа в Украине почти на нулю: эксперт предупредил о большом риске для экономики

Фото: из открытых источников

"Стоит отметить, что низкий уровень заполненности газовых хранилищ негативно влияет на энергосистему. На сегодняшний день в хранилищах есть менее 10% от проектной мощности, то есть лишь 2,9 миллиарда кубических метров активного газа, что является исторически низким показателем. Для сравнения, средний уровень заполненности хранилищ в Европейском Союзе", — отметил 9%.

Эксперт также подчеркнул, что ситуация усугубляется похолоданием, которое приведет к увеличению потребления газа. Он отметил, что Украина не сможет обойтись без импорта природного газа.

"Необходимо увеличить импорт как газа, так и электрической энергии, поскольку текущие запасы в наших подземных хранилищах не способны покрыть потребности экономики и населения при таких уровнях запасов", – добавил он.

Омельченко также отметил, что ближайшие две недели будут критическими для энергетической инфраструктуры Украины.

"Эти две недели будут очень сложны для энергосистемы", – предупредил он.

Напомним, недавно министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украине дополнительно необходимо не менее 1 миллиарда кубических метров газа до конца 2025 года.

Ранее "Комментарии" писали , что с 11 февраля Приднестровье начнет получать газ из Венгрии, финансирование которого будет осуществляться за счет кредита, предоставленного Россией. Об этом сообщил лидер региональных пророссийских властей Вадим Красносельский в своем Telegram — канале.



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