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Кравцев Сергей
Настоящая реальная причина, по которой на саммите по случаю 75-летия НАТО не будет хороших новостей о вступлении Украины в Альянс не в проблемах с коррупцией. Правда такова, что лишь единицы в НАТО готовы дать согласие на членство Украины. Как передает портал "Комментарии", пишет "The Telegraph".
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Отмечается, что Швеция и Финляндия стали членами НАТО "в мгновение ока" и без необходимости в каком-либо мосте, а с Украиной этого не произойдет.
Авторы материала считают, что Путин фактически втянул НАТО в ловушку: Альянс проиграет, если примет Украину, и также проиграет, если не примет.
Указывается, что первостепенной целью НАТО является сдерживание, и, несмотря на всю свою экономическую и военную мощь, гораздо большую, чем у Москвы, Альянс не смог сдержать Россию.
Акцентируется, что, если Украина не добьется победы, потому что Альянс не смог поставить то, что необходимо для защиты, это станет еще одним поражением для НАТО.
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