Настоящая реальная причина, по которой на саммите по случаю 75-летия НАТО не будет хороших новостей о вступлении Украины в Альянс не в проблемах с коррупцией. Правда такова, что лишь единицы в НАТО готовы дать согласие на членство Украины. Как передает портал "Комментарии", пишет "The Telegraph".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Джо Байден категорически против чего-либо большего, чем бессмысленная формулировка "хорошо освещенного моста" к членству в НАТО. Лучшее, что он готов сделать, — это подсластить пилюлю 10-летним двусторонним оборонным пактом, который мало что меняет и, что характерно, может быть расторгнут с уведомлением за шесть месяцев", — говорится в публикации.

Отмечается, что Швеция и Финляндия стали членами НАТО "в мгновение ока" и без необходимости в каком-либо мосте, а с Украиной этого не произойдет.

"В условиях бушующих битв Путина все государства-члены знают, что они фактически будут в состоянии войны с Россией с момента присоединения Украины", — добавляет издание.

Авторы материала считают, что Путин фактически втянул НАТО в ловушку: Альянс проиграет, если примет Украину, и также проиграет, если не примет.

Указывается, что первостепенной целью НАТО является сдерживание, и, несмотря на всю свою экономическую и военную мощь, гораздо большую, чем у Москвы, Альянс не смог сдержать Россию.

"Путин понимал, что применение силы полностью зависит от моральной и политической воли. Его восприятие слабости Запада в этих областях было усилено позорным выводом Байдена войск из Афганистана всего за несколько месяцев до вторжения, не говоря уже о умиротворении иранской агрессии с начала его президентства", — пишет The Telegraph.

Акцентируется, что, если Украина не добьется победы, потому что Альянс не смог поставить то, что необходимо для защиты, это станет еще одним поражением для НАТО.

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