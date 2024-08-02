Запад не прекращал переговоры с РФ последние два года: о чем шел диалог

Переговоры между Западом и Россией, которые привели к большому обмену заключенными 1 августа 2024 года, на самом деле начались более двух лет назад. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на собственные источники.

США и ЕС. Фото из открытых источников

По словам американских чиновников, россияне были готовы к переговорам в течение нескольких месяцев после задержания американской баскетболистки Бритни Гринер в России в феврале 2022 года.

Они неоднократно обращались в Вашингтон с предложением обменять Гринер и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж, в рамках сделки по освобождению российского киллера Вадима Красикова. Однако американцы не считали это предложение серьезным, поскольку Красиков отбывал пожизненное заключение в Германии.

В начале года советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретился со своим немецким коллегой Йенсом Плетнером, чтобы попытаться выяснить, как заключить сделку для освобождения Уилана. Гринер обменяли в декабре 2022 года на торговца оружием Виктора Бута.

Государственный секретарь Энтони Блинкен также разговаривал об этом с министром иностранных дел Германии Аннеленой Бербок в кулуарах встречи в Японии 17 апреля 2023 года. Они предложили новый поворот – если немцы освободят Красикова, то получат взамен российского оппозиционера Алексея Навального.

В марте 2023 года в России задержали еще одного гражданина США – репортера WSJ Эвана Гершковича. В октябре 2023 года Алсу Курмашову, российско-американскую журналистку "Радио Свобода", задержали и в конце концов арестовали.

После этого, по словам американского чиновника, Вашингтон сделал Москве еще одно предложение по обмену, которое не включало Красикова. Оно было отклонено.

Президент США Джо Байден позвонил канцлеру Германии Олафу Шольцу 16 января этого года, пригласив его на встречу в Белом доме, где вопрос заключенных должен был быть главным на повестке дня. США и Германия достигли предварительной договоренности о сделке, включавшей Красикова.

16 февраля 2024 года Навальный умер в арктической колонии. Так Соединенные Штаты потеряли ту часть сделки, которая привлекала немцев.

В конце апреля Байден направил Шольцу письмо, в котором описал сложную потенциальную сделку. В июне Шольц, похоже, был готов одобрить немецкую часть сделки – Красиков будет освобожден, что даст старт многоэтапному обмену заключенными.

Вашингтон передал свое новое предложение Москве, а затем стал ждать, после чего из России начали поступать обнадеживающие сигналы: начались, а затем были ускорены судебные процессы над Гершковичем и Курмашовой.

Две недели назад администрация Байдена получила официальное сообщение о том, что Россия готова принять соглашение.

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