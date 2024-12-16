Запад близок к поражению в войне: почему Путин и Си все правильно просчитали

Пока автократии согласовывают планы свержения мирового порядка, Запад стоит на пороге раскола, поскольку победитель американских выборов Дональд Трамп уже анонсировал курс на экономическую и политическую самоизоляцию Америки. А без единства и решительных шагов о победе стран демократического лагеря говорить не приходится. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"На данный момент единство автократий, пожалуй, сильнее единства демократий. Идет борьба между автократиями и демократиями и автократии имеют победную руку", — отметил начальник обороны Нидерландов генерал Онно Айхельсхайм.

Тот факт, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея имеют разные политические системы и идеологии, и они не создали формальный альянс, как НАТО, вероятно, стал причиной недооценки этого блока странами Запада.

Мы коллективно, видимо, недооценили масштабы этой новой оси и стратегическое влияние, которое она имеет на всех нас. Мы попали в ловушку, рассматривая каждый компонент изолированно, и не видя связей между ними и глубокой связи между одним театром и другим … Мы не скорректировали свое мышление и не учли масштаб их стратегических амбиций", – сказал недавно руководитель национальной разведки Австралии Эндрю Ширер.

Он отметил, что государства Оси во время Второй мировой войны – Германия, Италия и Япония – также не пришли к согласию по ключевым вопросам. К примеру, Япония не разделяла желания Гитлера уничтожить евреев и не присоединилась к его нападению на Советский Союз. Однако, действуя вместе, эти страны опасно приблизились к тому, чтобы захватить Европу и Азию. Они потерпели поражение в основном потому, что США обладали самой мощной промышленной базой на планете.

Однако сегодня США уже не те, что раньше. Америка уже сейчас не способна в полной мере обеспечить оружием Украину и Израиль, хотя масштаб этих конфликтов ограничен в мировом измерении. Заказы для Тайваня тоже задерживаются.

В отчете, опубликованном в июле, уполномоченная Конгрессом Комиссия по национальной оборонной стратегии обнаружила, что Китай опережает США, когда дело доходит до военного производства, и что оборонно-промышленная база Америки не в состоянии удовлетворить потребности США и союзников.

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