Заоблачные зарплаты, схемы и громкие скандалы: как Укрнафта выдержала год после национализации

Весь год после национализации рентабельного актива "Укрнафта" упоминалась в отечественных СМИ в основном не из-за грандиозных успехов на топливном рынке и разрушениях схем, а как раз наоборот. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в аналитической статье "Телеграфа" по итогам годовой работы ПАО под контролем государства.

Укрнафта

"Совершенно очевидно, предприятие при новом "антикризисном" топ-менеджменте погружается в коррупцию, скандалы, финансовые ошибки и перекосы. О стабильности и развитии и речи не может быть", — говорится в материале.

Как отмечает издание, отдельным фактом вредительства для госбюджета со стороны новых менеджеров "Укрнафты" можно считать заоблачные зарплаты управленцев ПАО.

"Да, вместо снижения расходов на административные цели Сергей Корецкий (руководитель предприятия. – Ред.) почему-то предлагал увеличить их на 507 млн грн – до 2 млрд 456 млн грн. Возможным объяснением этому является тот факт, что управление это в том числе и зарплаты руководства. ... Корецкий зарабатывает почти $45 тыс. в месяц в "Укрнафте" и столько же – в "Укртатнафте", а другие "топы" ежемесячно получают от $10 тыс. до $19 тыс. К примеру расточительности можно также считать удивительные расходы 2,5 млрд грн на "улучшение работы" 30 АЗС (всего их в компании — 450)", — аргументируется в статье.

Кроме того, журналистам стали известны действия, устраиваемые менеджментом предприятия, в то время как добыча компании за год снизилась.

"В частности, как выяснилось, ПАО продает арестованный более 10 лет назад природный газ (себестоимость которого копеечная) по сниженным ценам. В то время как приближенным к Корецкому деятелям сливали огромные объемы этого газа всего по 18 тыс. грн за тысячу кубометров, для нужд украинцев "Нафтогаз" вынужден был покупать тот же газ почти по 24 тыс. грн", — говорится в публикации.

Кроме того, по данным СМИ, "Укрнафта" при новом руководстве начала закупать трубы по завышенным в 1,5 раза ценам (по сравнению с 2022-м) у компании еще одного известного и влиятельного олигарха.

"В то же время ПАО продает горючее для нужд ВСУ со значительной переплатой НДС... и должно поставить Минобороны 105 тыс. тонн дизтоплива на 5,4 млрд грн. В этой сумме заложены и 20% НДС (902 млн грн). Еще раньше МО заключило договоры с ПАО на 5,5 млрд грн и также включило 360 млн грн НДС (тогда по ставке 7%), при этом постановление КМУ №178 дает право закупать топливо на нужды Сил обороны по нулевой ставке налога на добавленную стоимость. дизель, как у частных поставщиков, так и у той же "Укрнафты" по 0% ставке НДС, а значит, МОУ может сэкономить на контрактах с "подконтрольным" ему же ПАО 1,2 млрд грн и потратить их, например, на закупку 10000 дронов для нужд ВСУ, в интересах которого и изымались акции ПАО, отмечается в материале.

Издание отмечает, что ПАО продолжает обрастать новыми скандалами, а его официальные финансовые показатели могут оказаться фейком. Ситуация тяготится и тем, что ключевой управленческий орган ПАО – Наблюдательный совет – не функционирует. Нет ни независимых директоров, ни аудиторского комитета.

При этом Минобороны уже попыталось передать Укрнафта в управление Минэкономики.

"Это потрясающее событие, — сказано в статье, — потому что изымались пакеты акций ПАО у миноритариев именно по специальному закону для нужд ВСУ приказами главнокомандующего, и новая позиция военных, по сути отказывающихся от этих изъятых активов, полностью нивелирует цель изъятия и его законность. ".

В ситуацию уже вмешались правоохранители: Корецкий фигурирует в 4 антикоррупционных производствах. Некоторые другие управленцы ПАО тоже проходят как подозреваемые по делам о многомиллионных хищениях. В то же время, согласно Реестру судебных решений, количество судебных дел по искам акционеров растет. Следовательно, громкие судебные процессы и разоблачения еще впереди.



