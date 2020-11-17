Замы Квита получают по 70 тыс.зарплаты, но берут ещё и компенсацию на жилье

Об этом говорится в финотчете о деятельности Агентства по обеспечению качества высшего образования за 9 месяцев текущего года, обнародованном на сайте, передает "ДС".

Интересно, что некоторые заместители Квита зарабатывают еще больше — 73-75 тыс. грн в месяц. Речь, в частности о Назарове И. и Стукало Н.

Указывается, что объем ассигнований из государственного бюджета на содержание Национального агентства, в том числе размер расходов на оплату труда его работников, ежегодно устанавливается Верховной Радой Украины.

"На 2020 бюджетный год предусмотрено финансирование общего фонда Агентства в сумме 31 041 400,00 грн.

Из этой суммы 1390 600,00 грн. отведено на оплату коммунальных услуг и командировок, а остальные — 29 650 800,00 грн. — на оплату труда и начисления (налоги). За отчетный период (январь-сентябрь 2020 года) поступления Национального агентства из государственного бюджета (общий фонд) составили 21 942 943,39 грн", — говорится в документе.

Таким образом, более 80% государственного финансирования в НАЗЯВО "проедают" исключительно на заработные платы.





В среднем у руководства и секретарей Агентства они составляют от 52 до 75 тыс. грн в месяц.

К тому же, два заместителя Председателя Национального агентства, имеющие самые высокие заработки (Стукало Н.В. и Назаров И.В.) получают еще и компенсацию за аренду жилья в форме ежемесячной надбавки к зарплате.

"За отчетный период каждым было получено в среднем 9807,9 грн в месяц", — говорится в отчете.

Напомним, за прошлый год Квит задекларировал получение годовой заработной платы в НАЗЯВО в размере 1 151 313 грн.

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