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Заморозка российских активов: в ЕС обсуждают два варианта

Большая часть активов в размере около 300 млрд долларов хранится в финансовых институтах ЕС

сегодня, 13:35
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Кравцев Сергей

Страны члены Европейского Союза сегодня обсудят варианты продления срока действия санкций в отношении активов российского центробанка для обеспечения плана "Большой семерки" по предоставлению крупного кредита Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Заморозка российских активов: в ЕС обсуждают два варианта

Замороженные российские активы. Фото: из открытых источников

Отмечается, лидеры стран "Большой семерки" и ЕС в июне договорились использовать проценты по замороженным российским активам для поддержки кредита в размере 50 млрд долларов для Украины, чтобы помочь ей защититься от вторжения Москвы.

Большая часть активов в размере около 300 млрд долларов хранится в финансовых институтах ЕС, в основном в Бельгии. Согласно правилам ЕС, режим санкций против России требует единогласного одобрения государств ЕС для его продления каждые шесть месяцев.

Некоторые страны "Большой семерки" крупнейших демократий, включая США, обеспокоены тем, что может наступить момент, когда в ЕС, состоящем из 27 стран, не будет достигнуто единогласие, что поставит под угрозу весь кредит, заявили дипломаты ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан имеет более тесные связи с Россией, чем другие национальные лидеры в ЕС, и неоднократно откладывал принятие мер по введению новых ограничений и оказанию финансовой поддержки Украине.

Послы ЕС обсудят два варианта ослабления этих опасений. Одним из них может стать "открытое" продление режима санкций, который обездвижил активы российского центрального банка.

"Это будет пересматриваться Советом ЕС через регулярные промежутки времени (например, каждые двенадцать месяцев) на основе четких заранее определенных критериев (т.е. окончание агрессивной войны и гарантии неповторения, выплата компенсации Россией и т.д.)", — говорится в документе.

Другим вариантом было бы продление периода продления до трех лет. Единогласие среди государств-членов ЕС все равно потребовалось бы в любом случае, и эти продления распространялись бы только на активы российского центрального банка.

Оба варианта направлены на "повышение правовой определенности и предсказуемости для партнеров по G7 в отношении чрезвычайных потоков доходов, которые будут предоставлены Украине для обслуживания и погашения дополнительных двусторонних кредитов со стороны ЕС и партнеров по G7".

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