Залужный рассказал о секретном штабе, где ВСУ с партнерами планируют операции в войне

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскрыл детали создания оперативного штаба в немецком Висбадене, который играет главную роль в планировании операций ВСУ и координации с западными партнерами. Как передает портал "Комментарии", об этом экс-главком рассказал в Facebook.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Посол Украины в Великобритании подчеркнул, что именно этот штаб стал тем "секретным оружием", которое обеспечивает тесное взаимодействие с союзниками в планировании наступательных действий и определении потребностей в вооружении. Его создание началось еще в апреле 2022 года – сначала как центр координации поставок военной помощи, расположенный в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте. Впоследствии его перенесли в Висбаден.

Экс-главком уточнил, что летом 2022 года, когда союзники начали подвергать сомнению эффективность отдельных видов вооружения, возникла необходимость запустить работу оперативного штаба, который оценивал бы потребности ВСУ не только логистически, но и в соответствии со стратегическим планированием боевых операций.

"Тогда у нас и возникла идея создать на базе логистического — оперативный штаб, который анализировал бы спланированные операции ВСУ и, в соответствии со стандартами НАТО, формировал под них потребность. Благодаря поддержке Великобритании эту идею удалось реализовать. И Висбаден получил новое дыхание", — пояснил Валерий Залужный.

Читайте также на портале "Комментарии" — Валерий Залужный остается главным фактором неопределенности по поводу предстоящих выборов, и сам он не спешит раскрывать свои намерения, обсуждая ситуацию с политическими представителями Киева. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Отсутствие четких заявлений способствует возникновению слухов. Одни уверены, что Залужный намерен участвовать в президентских выборах, другие — что он может возглавить политическую силу Владимира Зеленского на выборах Верховной Рады, а третьи считают, что Залужный вообще воздержится от участия в любых выборах из-за низких рейтингов.



