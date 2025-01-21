Залужный раскрыл детали провального контрнаступления ВСУ в 2023 году

В своей книге "Моя война" бывший главнокомандующий, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал об особенностях неудачного контрнаступления ВСУ в 2023 году. По его словам, именно эта операция чуть не вызвала глубокий кризис в отношениях с партнерами.

Валерий Залужный

Залужный указывает, что на тот момент обеспечение армии было на уровне 50–60%, а инженерными средствами – на 10–15%.

"Настойчивое подталкивание нас вперед и концентрация усилий на одном направлении — это гибель воинов, потеря техники и невыполнение оперативной задачи. Следовало, что бы ни стоило, унять пыл наших партнеров и убедить собственное руководство в правильности наших действий. В то же время парадокс заключался в том, что и партнеры в лице генерала Милли, и наше руководство, к сожалению, в личных беседах слушать нас не хотели", – пишет Залужный.

Бывший главком вспоминает, что под угрозой оказалось проведение операции на юге. А все потому, говорит Залужный, что так называемые "горячие головы" в Минобороны подталкивали президента Владимира Зеленского к переброске боеспособных частей на восток. Более того, утверждает Залужный, и сам президент хотел быстрых побед.

По его словам, ситуацию спасло его скандальное интервью The Washington Post. Залужный вспоминает, что ему позвонил по телефону министр обороны Александр Резников и сказал, что хочет с ним поговорить. Тогдашний главком вспоминает, что ожидал тяжелого разговора и приказа перебросить войска на восточное направление. Впрочем, по его словам, при встрече Резников "излучал радость".

Дело в том, говорит Залужный, что в The Washington Post попала информация об украинских частях и подразделениях, проходивших подготовку на натовских полигонах. В результате можно было сделать выводы о количественном и качественном составе всей украинской группировки. Необходимо было предотвратить публикацию материала. И Резников надеялся, что калибр Залужного поможет уговорить газетчиков отказаться от него.

Впрочем, говорит Залужный, тогда он понял, что получил чуть ли не исторический шанс прорвать сложившийся вокруг него вакуум и тогда дал свое скандальное интервью журналистам, где он сказал, что контрнаступление – это не шоу и подчеркнул, что наступать без F- 16 – все равно, что идти вперед с луками и стрелами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силы обороны имели возможность зайти в Донецк, но все силы опрокидывались на южное направление для контрнаступления.



