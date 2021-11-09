Закон о защите животных вступил в силу: что он предусматривает

В Украине вступил в силу закон №2351 о защите животных и усилении ответственности за жестокость к братьям нашим меньшим. В частности, документ предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Об этом пишет Общественное.



Закон усиливает ответственность за нанесение вреда животным, фото из открытых источников

Теперь за жестокое обращение с животными будут наказывать украинцев с 14 лет. Среди санкций – лишение свободы, конфискация животных, запрет держать других животных в течение определенного времени, штрафы. Самое суровое наказание — восемь лет лишения свободы.



Если с животным жестоко обращались, то его могут конфисковать и запретить этому человеку заводить других домашних питомцев на срок до пяти лет. За половое сношение с животным будут наказывать в соответствии со статьями Уголовного кодекса. Такие деяния влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией животного.

За то, что владелец собаки или кота не убирает экскременты за животным в парке или общественных местах, могут оштрафовать на сумму 10-20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан .

Закон запрещает жестоко вести себя с животными или убивать домашних животных. Применять для убийства животных воду, яд, ток, то есть топить, травить кошек, собак и других животных.

Также законодатель считает, что фотоуслуги с дикими животными – это тоже издевательство по отношению к ним. Нельзя дрессировать животных жестокими способами, использовать их для попрошайничества, даже если это беспризорные животные.

Кроме того, жестоким обращением можно считать, когда человек оставил животное в закрытом салоне автомобиля, когда температура воздуха достигает более 20 ° C тепла и менее 5 ° C тепла.

Наказывается пропаганда жестокого обращения, замуровывание их в подвалах, убийство бездомных животных, использование методов эвтаназии. В законе указано, что запрещено привязывать собаку или кота и оставлять их без присмотра в общественных местах.

Как сообщал портал "Комментарии", в США объявили 23 вида животных вымершими.

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