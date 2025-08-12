logo

BTC/USD

119170

ETH/USD

4402.73

USD/UAH

41.43

EUR/UAH

48.08

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Закарпатские таможенники накрыли крупнейшую партию лабубу в Украине (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Закарпатские таможенники накрыли крупнейшую партию лабубу в Украине (ФОТО)

Закарпатские таможенники изъяли партию из 17 тысяч контрафактных китайских лабубу.

12 августа 2025, 16:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинские таможенники предотвратили попадание на рынок крупной партии контрафактных игрушек и аксессуаров, среди которых были популярны среди коллекционеров персонажи Labubu. В общей сложности изъято почти 17 тысяч единиц продукции китайского производства на сумму более 500 тысяч гривен.

Закарпатские таможенники накрыли крупнейшую партию лабубу в Украине (ФОТО)

Лабубу. Фото: Pop Mart

Закарпатская таможня в Facebook сообщила, что инцидент с подделками лабубу произошел на украинско-словацкой границе. Во время таможенного оформления груза в адрес предпринимателя из Волынской области закарпатские таможенники заподозрили, что игрушки могут быть контрафактом.

"Вскоре правообладатель торговой марки, имеющей международную регистрацию, сообщил, что указанные товары являются подозреваемыми в нарушении прав интеллектуальной собственности", — говорится в сообщении Закарпатской таможни.

В общей сложности было обнаружено 16 850 предметов, которые имели признаки подделки известной торговой марки, изготовляющей игрушки лабубу. Таким образом, было изъято 7 440 мягких игрушек, 8 120 брелков, 1 140 силиконовых чехлов для телефонов и 150 чехлов для наушников общей суммой, превышающей 500 тысяч гривен.

Закарпатские таможенники накрыли крупнейшую партию лабубу в Украине (ФОТО) - фото 2

Подделки лабубу в Украине

Против предпринимателя из Волыни составлен протокол по статье 476 Таможенного кодекса Украины, а материалы передадут в суд, который примет окончательное решение по конфискации и уничтожению контрафакта.

Закарпатские таможенники накрыли крупнейшую партию лабубу в Украине (ФОТО) - фото 3

Контрафакт лабубу в Украине

Закарпатские таможенники накрыли крупнейшую партию лабубу в Украине (ФОТО) - фото 4

Подделки лабубу в Украине.

Labubu – персонаж из коллекции MONSTERS, созданной японским художником Kasing Lung и производимой компанией Pop Mart. Сначала существовал только в виде иллюстраций, но впоследствии стал основой для коллекционных фигурок и мягких игрушек, получивших большую популярность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему лабубу так популярна и дорога.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100076545033576/posts/777654828129345/
Теги:

Новости

Все новости