Закарпатские таможенники накрыли крупнейшую партию лабубу в Украине (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинские таможенники предотвратили попадание на рынок крупной партии контрафактных игрушек и аксессуаров, среди которых были популярны среди коллекционеров персонажи Labubu. В общей сложности изъято почти 17 тысяч единиц продукции китайского производства на сумму более 500 тысяч гривен.
Лабубу. Фото: Pop Mart
Закарпатская таможня в Facebook сообщила, что инцидент с подделками лабубу произошел на украинско-словацкой границе. Во время таможенного оформления груза в адрес предпринимателя из Волынской области закарпатские таможенники заподозрили, что игрушки могут быть контрафактом.
В общей сложности было обнаружено 16 850 предметов, которые имели признаки подделки известной торговой марки, изготовляющей игрушки лабубу. Таким образом, было изъято 7 440 мягких игрушек, 8 120 брелков, 1 140 силиконовых чехлов для телефонов и 150 чехлов для наушников общей суммой, превышающей 500 тысяч гривен.
Подделки лабубу в Украине
Против предпринимателя из Волыни составлен протокол по статье 476 Таможенного кодекса Украины, а материалы передадут в суд, который примет окончательное решение по конфискации и уничтожению контрафакта.
Контрафакт лабубу в Украине
Подделки лабубу в Украине.
Labubu – персонаж из коллекции MONSTERS, созданной японским художником Kasing Lung и производимой компанией Pop Mart. Сначала существовал только в виде иллюстраций, но впоследствии стал основой для коллекционных фигурок и мягких игрушек, получивших большую популярность.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему лабубу так популярна и дорога.